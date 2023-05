Cia Dançurbana se apresenta na Capital neste fim de semana

A Cia Dançurbana retorna para a Capital nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28), às 19h30, na Casa de Ensaio, com a ´Temporada Quanto Custa?´, onde o público paga quanto puder ou achar que o show merece.

Com o espetáculo ´Centrípeto´, da Sôma Cia de Dança, o público fará uma revisita aos trechos de outras criações da Sôma Cia de Dança. No espetáculo, a estética e a dramaturgia convergem em uma metáfora para as relações humanas.

Em cena apresentam-se Thayná Moura, Maria Eduarda Peixoto, Maria Eduarda Fraga, Julianna Sarti e Rosana Elegda. A obra tem direção de Paulo Oliveira e Rosana Elegda, direção artística de Paulo Oliveira, figurino de Jane Rosa e design de Alberto Eikiti.

Quanto Custa?

A ´Temporada Quanto Custa?´ tem a dinâmica do pague o quanto quiser e puder pela apresentação; é o público que define o valor. "E o incentivo municipal mantém o nosso posicionamento de reflexão e contribuição voluntária. Você decide o valor que a arte tem para você", completa Marcos Mattos, diretor da Cia Dançurbana.

Para assistir ao espetáculo é só escolher o dia e reservar o ingresso pelo Sympla em www.sympla.com.br/produtor/ciadancurbana. Ao reservar o ingresso o interessado pode ou não fazer uma contribuição voluntária pela própria plataforma.

