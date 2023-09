'Cia do Mato' homenageia Sarah Abussafi Figueiró, ícone da cultura de MS

Uma Sul-mato-grossense de origem libanesa. Uma incentivadora/defensora da cultura e da saúde em MS. Uma mulher à frente do seu tempo. Para contar a história e homenagear uma das grandes personagens da cultura de MS, Sarah Abussafi Figueiró, a 'Cia do Mato' apresenta o espetáculo ´Chafica´. Será nesta sexta-feira (29), às 17h30 e 20h, no Teatro Glauce Rocha, com entrada franca.

O projeto que está sendo realizado com o incentivo do FIC/2021 (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), da fcms (Fundação de Cultura de MS), do Governo do Estado de MS, contará com audiodescrição e intérprete de libras.

História...

Sarah é filha de imigrantes libaneses, que mudaram para o Brasil, desembarcando em terras sul-mato-grossenses pelo porto de Corumbá. Nasceu em Campo Grande, foi professora de artes e lutou pelo desenvolvimento da cultura local. Ela foi a primeira presidente da ´Associação Sul-Mato-Grossense de Profissionais da Dança´, a primeira presidente da ´Associação Artística e Cultural de Mato Grosso do Sul´, fundadora da ´Associação dos Pintores de Porcelana´, presidente da ´Associação dos Artistas Plásticos de Mato Grosso do Sul´ e realizadora dos treze primeiros festivais anuais de dança do Estado, ´Festival Sul-Mato-Grossense de Dança', de 1985 até 1998.

Além disso, foi fundadora da ´Rede Feminina de Combate ao Câncer´ de Campo Grande e recebeu o título de Delegada da ´Associação Interamericana de Dança´. Sarah faleceu em 2019, aos 85 anos, deixando um imenso legado em Mato Grosso do Sul.

“O espetáculo proporciona ao público a oportunidade de entrar em contato com a história da arte sul-mato-grossense, sua constituição e o desenvolvimento da cultura de um estado recém-formado, que na época estava construindo as bases de suas identidades culturais. Afinal, para que uma identidade afetiva com a sua própria terra possa acontecer e para que novos artistas possam florescer é preciso reconhecer as identidades, aqueles e aquelas que lutaram para a consolidação de uma cultura local”, destacou Maria Fernanda Figueiró, codiretora, uma das intérpretes-criadores do espetáculo e neta de Sarah.

Homenagem à ancestralidade libanesa e às mulheres que contribuíram com o desenvolvimento da cultura de MS Sarah é filha de Chafica Fatuche Abussafi, uma libanesa que aos 14 anos deixou a cidade de Zahlé, no Líbano, para vir ao Brasil. Chafica foi mãe de nove filhos, participava ativamente dos eventos da Colônia Libanesa, lançou a pedra fundamental para a construção de Santa Casa, auxiliou a ´Associação de Amparo à Maternidade e Infância´, foi sócia da Associação Comercial, fundadora do Clube Libanês e também fundadora do primeiro Apostolado da Oração na capital.

O espetáculo faz uma homenagem à ancestralidade libanesa e também às mulheres que auxiliaram o desenvolvimento de MS, emanando os suspiros e anseios de Sarah, uma mulher que lutou perante uma sociedade patriarcal, que trabalhou arduamente para a oficialização do ensino da dança em Campo Grande-MS e, que enfrentou padrões e julgamentos para poder realizar seu sonho de ter uma cultura da qual poderia se reconhecer sul-mato-grossense.

Espetáculo tem trilha sonora inédita

A trilha sonora da obra ´Chafica´ foi produzida e criada especialmente para o espetáculo, por Tetê Espíndola, Arnaldo Black e equipe. Segundo a codiretora “a trilha é inédita e muito diferente, com referências da cultura árabe”. O espetáculo tem direção e coreografia de Chico Neller e, co-direção de Maria Fernanda Figueiró. Em cena, apresentam-se: Ana Carolina Brindarolli, Brendon Feitosa, Halisson Nunes, Júlia Mansur, Laisa Zucareli, Maria Fernanda Figueiró e Tanara Aguiar.

Direção e Coreografia: Chico Neller.

Co-Direção: Maria Fernanda Figueiró de Araújo.

Trilha Sonora Inédita: Tetê Espíndola, Arnaldo Black e Zé Godoy.

Intérpretes Criadores: Ana Carolina Brindarolli, Brendon Feitosa, Halisson Nunes, Júlia Mansur, Laisa Zucareli, Maria Fernanda Figueiró, Tanara Aguiar.

Ensaiador: Apaulo Paim.

Figurino: Rita Abussafi Figueiró de Araújo (Risoleta Slow Fashion).

Iluminação: Espedito di Montebranco.

Produção: Manaká Cultural.

Orientação de Cena: André Tristão.

Intérprete de Libras: Jessika Garcia.

Audiodescrição: Cândida Abes e Leia Ferreira.

Tradutora de Árabe: Isabella Marcelo.

Professor de Dabke: Hilton Alves.

Assessoria Jurídica: Arthur Henrique Antunes.

Assessoria de Comunicação: Vaca Azul.

Apoio Cultural: Leonardo Figueiró; Risoleta Slow Fashion; Antunes.

Design Gráfico Instagram: Vitória Regina Correia.

Serviço

O espetáculo ´Chafica´, da Cia da Mato, será apresentado nesta sexta-feira (29), com sessões às 17h30 e às 20 horas, no Teatro Glauce Rocha, com entrada franca; quem quiser e puder contribuir, a companhia estará arrecadando itens de higiene básica para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. As apresentações contarão com audiodescrição e intérprete de libras. Mais informações pelo Instagram @cidadomato.

Ficha Técnica:

