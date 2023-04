Cidade da Páscoa encerra hoje com show gratuito de Fernandinho

Após 10 dias de programação gratuita, a Páscoa da Família, na Cidade da Páscoa, chega ao fim neste domingo (9) e para fechar as atividades com chave de ouro, terá show gratuito com o cantor gospel Fernandinho, além das oficinas, contação de história, caça aos ovos e Parada Temática. O espaço abre às 17h.

A abertura será com a oficina de fabricação e pintura de ovos, oferecida em parceria com o Senai MS, às 17h30, o grupo Batucando Histórias comanda a festa com muita música, brincadeiras e contação de história. Na sequência, às 19 horas, começa a caça aos ovos.

No mesmo horário, o cantor Fernandinho sobe ao palco para cantar seus hits de sucesso dos seus mais de 20 anos de carreira, como “Nada Além do Sangue”, “Todas as Coisas”, “Galileu” e “Uma Nova História”.

Fechando oficialmente as atividades da Páscoa da Família, às 20 horas, a Parada Temática ganha as ruas da Cidade da Páscoa numa festa com personagens interativos, música e alegria para todas as idades.

Praça de Alimentação

A Cidade da Páscoa dispõe de praça de alimentação com mais de 11 opções de restaurantes diversos com cachorro-quente, hambúrguer, pizza, salgados, arroz carreteiro, batata recheada, espeto, sobá e outros, e valores acessíveis a partir de R$ 6,00.

Linha de Ônibus Especial

O público que deseja visitar a Cidade da Páscoa pode utilizar a linha especial, 020 (Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho), do transporte público coletivo. O trajeto de ida e volta da linha especial é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, seguindo para a Cidade da Páscoa e voltando para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25, todos os dias da semana.

City Tour

Saídas da Páscoa da Família, nos altos da Afonso Pena

Às 17 horas, 18 horas e 19 horas

Muito importante: As senhas serão distribuídas no local, meia hora antes.

Trajeto: Afonso Pena e pontos turísticos locais.

