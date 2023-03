Cidade da PÃ¡scoa inicia programaÃ§Ã£o hoje nos Altos da Afonso Pena

A Cidade da Páscoa, nos Altos da Afonso Pena, abre as portas nesta sexta-feira (31), com uma programação pra lá de divertida. A abertura será a partir das 18h30 e contará com passeio do City Tour e a primeira Parada temática da Páscoa.

Localizada na Cidade do Natal, o espaço agora dará lugar a “Páscoa da Família” até o dia 9 de abril, com exceção do dia 7, feriado da Sexta-Feira Santa, com diversas atrações temáticas. A Parada da Páscoa vai acontecer todos os dias, assim como a brincadeira da caça aos ovos.

A Cidade da Páscoa traz uma decoração temática, foodtrucks, espetáculo da Paixão de Cristo, Missa de Ramos, Mesa da Santa Ceia, Toca do Coelho, oficinas de ovos de páscoa, brinquedos gratuitos e muito mais.

Além disso, a programação contará com shows regionais durante os dez dias de evento. Se apresentam na Cidade da Páscoa os grupos Sampri (1º), On The Road (2), Juci Ibanez (3), Chicão Castro (4), Karla Coronel (5), Carlos Colman (6), Control A (8) e no encerramento, dia 9 de abril, domingo da Páscoa, o cantor brasileiro de música cristã contemporânea, Fernandinho.

