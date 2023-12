Cidade do Natal tem horário especial na véspera de Natal; Veja

O Natal já está batendo às portas e nesta véspera de Natal (24), as programações na "Cidade do Natal" e na Rua 14 de Julho terão horário diferenciados.

A Cidade do Natal vai abrir às 17h30 e o fechas às 20h neste domingo (24). No local será celebrada a Missa do Galo, ministrada pelo Padre Paulo Vital, do Santuário Nossa Senhora da Abadia, às 18h. Em seguida haverá a parada natalina, que neste dia terá início às 19h30.

No centro de Campo Grande, haverá a parada natalina na rua 14 de Julho, com início às 19h.

