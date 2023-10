Cine Kleper Weber estará em frente a E.M Fauze Scaff Gattass Filho até sábado

Estacionada em frente da Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, localizada no Bairro Nova Campo Grande desde ontem (25), a carreta do Cine Viajante Kleper Weber ficará no local até o próximo sábado (28), onde deve atender 700 alunos da Rede Municipal de Ensino e a comunidade.

Ao todo, serão distribuídos 1.980 ingressos com exibições gratuitas de filmes, com infraestrutura completa de cinema.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o Cine Viajante proporciona aos alunos experiência muitas vezes não tenha em outro lugar. “A Secretaria de Educação tem buscado, diariamente, oportunizar experiências de conhecimento e desenvolvimento. Tenho certeza que estas sessões de cinema marcarão cada um de maneira muito especial”.

Conforme o diretor da unidade escolar, Jaconias Cardoso, os alunos do 2º ao 7º ano estão tendo a oportunidade de assistir aos filmes. “Eles ficaram curiosos no início, mas depois que viram como funciona, adoraram. Tem aluno que nunca foi ao cinema e essa é a primeira vez, então o projeto é muito interessante”.

Os filmes exibidos são: Jurrassic World: O Domínio; Dora e a Cidade Perdida; Free Guy, Assumindo o controle; DC Liga dos Superpets; Abominável; Sonic 2; Minions 2.



Dia 26/10

18h30 – Dora, a cidade perdida



Dia 27/10

18h30 – Free Guy, Assumindo o Controle



Dia 28/10

10h30 – Superpets

13h30 – Abominável

15h – Sonic 2

17h – Minions 2

18h – Dora, a cidade perdida

Deixe seu Comentário

Leia Também