Cineasta vai à Câmara e cobra investimentos na cultura da capital

O produtor e cineasta, Espedito Di Montebranco, disse que os artistas de Campo Grande estão “sem casa”. A afirmativa do ator aconteceu durante sessão na Câmara realizada na manhã desta quinta-feira (29).

O cineasta levou à Casa de Leis o questionamento sobre a capital ter em torno de 800 mil habitantes, mas não tem espaço teatrais aos artistas, dessa forma ele cobra mais investimentos para entretenimento em Campo Grande. O Teatro José Octávio Guizzo do Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena, e o Aracy Balabanian, na Rua 26 de Agosto, estão fechados. A obra do Centro de Belas Artes está parada, mas prefeitura já sinalizou a retomada dos trabalhos. Ainda, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) tem um teatro, mas não conta com equipamentos e nem nome.

Espedito Di Montebranco recordou a importância de as crianças terem a oportunidade de estar num palco. “A arte que nos escolhe, nos chama, nos conduz. É nosso dever, nossa obrigação, enquanto artistas, legisladores, darmos casas, espaços culturais, para elas terem direito de subir ao menos uma vez no palco”, disse, salientando o poder da arte para tornar as pessoas mais humanas e o poder de transformação que possui.

A vereadora Enfermeira Cida Amaral, que fez o convite para o ator falar do tema, ressaltou que esteve em Brasília e conversou com deputados federais para que sejam propostas emendas para os espaços culturais serem reativados. “Precisamos voltar com a cultura porque cultura é educação, e a educação que vai transformar o País”, disse.

