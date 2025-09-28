Cineclube da UFMS exibe 'Rouge', filme francês sobre dilemas éticos e ambientais

O Cineclube em Francês da UFMS promove no dia 2 de outubro, às 18h30, a exibição gratuita do filme Rouge, no Auditório Arquiteto Jurandir S. Nogueira, na Cidade Universitária. A sessão é aberta ao público e contará com legendas em português.

Dirigido por Farid Bentoumi, o longa conta a história de Nour, jovem enfermeira que descobre segredos ambientais e sanitários em uma usina onde seu pai trabalha. A trama aborda dilemas éticos, responsabilidade social e saúde pública.

Após a exibição, haverá debate com o público, conectando os temas do filme à realidade sul-mato-grossense, marcada por grandes empreendimentos industriais.

“Queremos refletir sobre impactos ambientais e transparência, temas relevantes também em Mato Grosso do Sul”, afirma o professor Loïc le Morvan, coordenador da ação.

A atividade é realizada em parceria com a UFGD e integra o programa de Assistentes de Francês, coordenado pela Embaixada da França.



