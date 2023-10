CineMARCO: 2ª edição do projeto acontece dia 29 à céu aberto

O Marco (Museu de Arte Contemporânea), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realiza o Projeto CineMARCO, que consiste na exibição gratuita de filmes com classificação livre, à céu aberto, utilizando a parede externa do Museu, localizada no interior do Parque das Nações Indígenas (setor denominado “doca”).

A próxima exibição será no dia 29 de outubro, às 18h30, com o filme “Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem”. A previsão é de realização de ao menos uma edição no último domingo de cada mês. Há previsão de continuidade no ano de 2024, uma edição por mês.

Segundo a gestora de Arte e Cultura do MARCO, Cristiane Freire, o projeto justifica-se como mais uma opção cultural à comunidade com a exibição de filmes de arte fora do circuito comercial para que o público possa estreitar relações, principalmente com o museu, o audiovisual e o Parque das Nações Indígenas, cartão postal da cidade.

“O audiovisual ao ar livre coloca-se como uma vertente da arte visual contemporânea levando ao público experiências intensas e imersivas. Com esta proposta o museu busca novas formas no cumprimento de sua função educativa e reforça mais uma vez seu compromisso com a comunidade, por meio das exibições de filmes visando à difusão e debate da arte cinematográfica, em especial a produção brasileira”.

Estão sendo firmadas parcerias com a Aliança Francesa e o SESC Cultura, para exibição de filmes que compõem seus acervos nas próximas edições. Cada pessoa poderá trazer sua cadeira, pipoca, tereré, e convidar seus familiares e amigos para aproveitar um momento de lazer diferenciado no maior cartão postal da cidade.

O filme que vai ser exibido nesta edição, “Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem” (1h 24min/drama, documentário, direção Natara Ney, classificação livre), é uma história sobre amor, tempo e memória, Em 2011 um lote com 180 cartas de amor foi encontrado em uma Feira de Antiguidades, todas escritas por uma moradora de Campo Grande/MS para o seu noivo no Rio de Janeiro. Durante 2 anos, 1952/53, ela relata sobre a paixão e a distância. A partir desta descoberta, uma investigação se inicia para localizar o casal apaixonado e descobrir o desfecho do romance.

Serviço

Projeto CineMARCO, exibição do filme “Espero Que Esta Te Encontre e Que Estejas Bem”

Data: 29 de outubro de 2023

Horário: 18h30

Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS. Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas.

Entrada franca

