Cinemas e Streaming: Abril tem Minecraft, The Last of Us e Ainda Estou Aqui

O mês de abril chegou, e o que combina mais com chocolate do que TV e cinema? Novas temporadas de séries e de produções inéditas, além dos mais diversos filmes, dentre eles indicados e ganhadores ao Oscar, chegam às telonas e aos serviços de streaming neste mês de Páscoa.

Desde longas-metragens esperados, como ‘Um Filme Minecraft’, até séries amadas, como ‘The Last of Us’ e ‘Doctor Who’, o que não faltam são opções para escolher e se entreter acompanhado de um chocolatinho.

Além disso, um dos destaques para este mês está no lançamento da série brasileira ‘Congonhas - Tragédia Anunciada’ na Netflix, que conta a história do acidente do voo TAM 3054, que em 2007 saiu da pista do aeroporto paulista e se chocou contra o prédio da TAM Express e um posto de gasolina, matando 199 pessoas.

Confira a lista do JD1 de lançamentos da Netflix, Disney+, Prime Video, Max, Globoplay e cinemas para o mês de abril:

Netflix:

01/04 - The Apothecary Diaries - Temporada 1

01/04 - Cores da Justiça

01/04 - Shooting Stars - A Vida de Lebron James

01/04 - A Senhora da Van

01/04 - Orgulho e Preconceito e Zumbis

01/04 - As Panteras

01/04 - O Homem que Mudou o Jogo

01/04 - Manchester à Beira-Mar

01/04 - Um Lindo Dia na Vizinhança

01/04 - Talk-Show - Reinventando a Comédia

02/04 - Amor no Espectro - Temporada 3

03/04 - Devil May Cry - Temporada 1

03/04 - Jurassic World: Teoria do Caos - Temporada 3

03/04 - Pulso

04/04 - Carma

05/04 - A Origem dos Guardiões

05/04 - As Patricinhas de Beverly Hills

08/04 - A Pousada Bizarra do Kian84

09/04 - O Melhor do Mundo

10/04 - Black Mirror - Temporada 7

10/04 - O Nascer da Lua

12/04 - Resident Playbook

15/04 - Keeping Up with the Kardashians - Temporadas 15 e 16

15/04 - The Real Housewives of Beverly Hills - Temporada 10

16/04 - Inexplicável

17/04 - Chicago

17/04 - Ransom Canyon

18/04 - Guerra Civil

22/04 - A Vida Invisível

22/04 - Saneamento Básico - O Filme

22/04 - Tainá - Uma Aventura na Amazônia

22/04 - Tainá II

22/04 - Tainá 3

22/04 - Maria, Mãe do Filho de Deus

22/04 - Um Tio Quase Perfeito

23/04 - Congonhas - Tragédia Anunciada

23/04 - Explosão no Trem-Bala

24/04 - Do Jeito que Elas Querem - O Próximo Capítulo

24/04 - Você - Temporada 5

25/04 - Náufrago

25/04 - As Duas Faces de Um Crime

25/04 - Caos e Destruição

25/04 - O Show de Truman - O Show da Vida

25/04 - Pokémon Horizontes: Temporada 2 — A Busca por Laqua: Parte 2

26/04 - Alvin e os Esquilos - Na Estrada

26/04 - One Piece - Egghead

28/04 - Chef's Table - Legends

30/04 - Asterix e Obelix - O Combate dos Chefes

30/04 - O Eternauta

Disney+

01/04 - RoboGobo – 1ª Temporada / Episódios de 1 a 10

01/04 - A Caverna Encantada – 1ª Temporada / Novos Capítulos

01/04 - Demolidor: Renascido – 1ª Temporada / Episódio 7

02/04 - Canibal – 1ª Temporada / Episódios 5 e 6

02/04 - Traição e Redenção (Hyper Knife) – 1ª Temporada / Episódios 5 e 6

02/04 - 9-1-1: Lone Star – 5ª Temporada

03/04 - The Kardashians – 6ª Temporada / Episódio 9 (episódios semanais)

03/04 - Uma Mente Excepcional – 1ª Temporada / Episódio 12 (episódios semanais)

04/04 - Maria e o Cangaço – 1ª Temporada

04/04 - Morrendo por Sexo – 1ª Temporada

07/04 - David Blaine: Magia Inesperada – 1ª Temporada / Episódios 5 e 6

09/04 - Momfluencer: A Mãe de Todas as Mentiras – 1ª Temporada

12/04 - Doctor Who – 2ª Temporada / Episódio 1

13/04 - Go! Go! Loser Ranger! – 2ª Temporada / Episódio 1

16/04 - A Garota Roubada – 1ª Temporada

16/04 - The Americas – 1ª Temporada / Episódios de 1 a 6

16/04 - O Rastreador – 2ª Temporada / Parte 2

16/04 - Um Completo Desconhecido

18/04 - Last Take: Rust and the Story of Halyna

18/04 - Light & Magic – 2ª Temporada

21/04 - Segredos dos Pinguins – 1ª Temporada

22/04 - Andor – 2ª Temporada / Episódios de 1 a 3

24/04 - Vanderpump Villa: Luxo e Segredos – 2ª Temporada

25/04 - Jessica Kirson: I’m the Man

Prime Video:

03/04 - Caçador de Demônios – 1ª Temporada

04/04 - Robô Selvagem

05/04 - The Dinner Table Detective – 1ª Temporada

05/04 - From Old Country Bumpkin to Master Swordsman – 1ª Temporada

08/04 - Mobile Suit Gundam GQuuuuuux – 1ª Temporada

09/04 - Cat’s Eyes – 1ª Temporada

10/04 - G20

11/04 - Meu Amigo Pinguim

11/04 - O Homem do Saco

16/04 - Conclave

17/04 - #1 Happy Family USA – 1ª Temporada

18/04 - LOL: Se Rir, Já Era – 4ª Temporada

24/04 - Ash

24/04 - Étoile – 1ª Temporada

25/04 - Superboys of Malegaon

25/04 - Covil de Ladrões 2

Max:

03/04 - A Faxineira – 1ª Temporada

04/04 - Os Colonos

04/04 - Paddington: Uma Aventura na Floresta

05/04 - Velozes & Furiosos 7

05/04 - Velozes & Furiosos 8

05/04 - Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

05/04 - Lazarus

05/04 - Michael Jackson’s This Is It

07/04 - O Canto do Pássaro – 1ª Temporada

09/04 - A Família Baldwin – 1ª Temporada

09/04 - Hacks – 4ª Temporada

11/04 - Eu Vi o Brilho da TV

11/04 - Gananciosos

12/04 - Meu Malvado Favorito

12/04 - Meu Malvado Favorito 2

12/04 - Meu Malvado Favorito 3

13/04 - The Last of Us – 2ª Temporada

18/04 - A Herança

18/04 - Acompanhante Perfeita

20/04 - O Ensaio – 2ª Temporada

22/04 - Minha Vida É Um Circo

25/04 - Kraven: O Caçador

26/04 - Dois Filhos de Francisco

Globoplay:

06/04 - Ainda Estou Aqui (Plano Padrão)

08/04 - Baseado Numa História Real – 2ª Temporada (Plano Padrão)

14/04 - A Viagem (Plano Padrão)

14/04 - À Sombra dos Laranjas (Plano Padrão)

15/04 - As Travessuras da Menina Má – 2ª Temporada (Plano Padrão)

19/04 - Tardezinha: 10 Anos (Transmissão Ao Vivo) (Plano Padrão)

30/04 - Minha Mãe Com Seu Pai (Reality Show) (Plano Padrão)

28/04 - Lampião e Maria Bonita – 1ª Temporada (Plano Padrão)

Cinemas:

02/04 - Seventeen (Right Here) World Tour In Cinemas

03/04 - Presença

03/04 - Love

03/04 - O Bixiga É Nosso!

03/04 - Sex

03/04 - Menarca

03/04 - A Sobrancelha é o Bigode do Olho

03/04 - Um Filme Minecraft

03/04 - Desconhecidos

03/04 - Um Dia Daqueles

03/04 - Código Alarum

03/04 - Regras do Amor na Cidade Grande

03/04 - Pele Fina

03/04 - Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv In Cinemas

10/04 - Não Entre

10/04 - Niki

10/04 - Looney Tunes – O Filme: O Dia Que A Terra Explodiu

10/04 - Kaiju N°8 – Missão De Reconhecimento

10/04 - Força Bruta: Punição

10/04 - As Primeiras

10/04 - The Chosen – Última Ceia (5ª Temporada – Episódios 1 e 2)

10/04 - Operação Vingança

10/04 - Drop: Ameaça Anônima

10/04 - Malês

10/04 - As Aventuras de Uma Francesa na Coreia

17/04 - Limonov: O Camaleão Russo

17/04 - A Mais Preciosa das Cargas

17/04 - Bolero, A Melodia Eterna

17/04 - Não Sou Nada

17/04 - Mulholland Drive: Cidade Dos Sonhos (Relançamento)

17/04 - Abá e Sua Banda

17/04 - Nas Terras Perdidas

17/04 - O Rei dos Reis

17/04 - Sneaks: De Pisante Novo

17/04 - Pecadores

17/04 - Tempo de Guerra

24/04 - 12.12: O Dia

24/04 - O Refúgio

24/04 - Serra das Almas

24/04 - Star Wars: Episódio III – A Vingança Dos Sith (Relançamento)

24/04 - O Contador 2

24/04 - 3 Obás de Xangô

24/04 - Noel Rosa – Um Espírito Circulante

24/04 - Sobreviventes

24/04 - June e John

24/04 - Until Dawn: Noite de Terror

24/04 - Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII

24/04 - Clandestina

24/04 - A Lenda de Ochi

