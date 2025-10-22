Clube de Leitura do Sesc discute neste sábado o romance "Pssica"

O Clube de Leitura do Sesc Cultura realiza neste sábado (25), a partir das 14h, um encontro especial dedicado ao romance “Pssica”, do escritor paraense Edyr Augusto.

A atividade acontece na biblioteca do Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, e é aberta ao público, não é necessário ter lido o livro para participar.

Publicado em 2015, “Pssica” é um dos romances mais conhecidos de Edyr Augusto e ganhou adaptação audiovisual dirigida por Fernando Meirelles, lançada recentemente em uma plataforma de streaming.

A obra aborda temas sociais complexos, como tráfico de pessoas, prostituição, corrupção e violência, ambientados entre o Pará e os países vizinhos Guiana e Suriname.

Durante o encontro, os participantes vão discutir as relações entre o livro e sua versão televisiva, além de refletir sobre a força da literatura contemporânea brasileira em retratar realidades duras e universais.

O Clube de Leitura do Sesc busca aproximar o público da literatura brasileira e promover debates sobre temas sociais, estéticos e culturais. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Serviço:

Evento: Clube de Leitura do Sesc Cultura – “Pssica”, de Edyr Augusto

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200, Centro, Campo Grande (MS)

Data: Sábado, 25 de outubro

Horário: 14h

Entrada gratuita

