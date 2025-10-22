Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Clube de Leitura do Sesc discute neste sábado o romance "Pssica"

Encontro gratuito no Sesc Teatro Prosa convida o público a debater a obra de Edyr Augusto

22 outubro 2025 - 19h24Carla Andréa

O Clube de Leitura do Sesc Cultura realiza neste sábado (25), a partir das 14h, um encontro especial dedicado ao romance “Pssica”, do escritor paraense Edyr Augusto.

A atividade acontece na biblioteca do Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, e é aberta ao público, não é necessário ter lido o livro para participar.

Publicado em 2015, “Pssica” é um dos romances mais conhecidos de Edyr Augusto e ganhou adaptação audiovisual dirigida por Fernando Meirelles, lançada recentemente em uma plataforma de streaming.

A obra aborda temas sociais complexos, como tráfico de pessoas, prostituição, corrupção e violência, ambientados entre o Pará e os países vizinhos Guiana e Suriname.

Durante o encontro, os participantes vão discutir as relações entre o livro e sua versão televisiva, além de refletir sobre a força da literatura contemporânea brasileira em retratar realidades duras e universais.

O Clube de Leitura do Sesc busca aproximar o público da literatura brasileira e promover debates sobre temas sociais, estéticos e culturais. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Serviço:
Evento: Clube de Leitura do Sesc Cultura – “Pssica”, de Edyr Augusto
Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200, Centro, Campo Grande (MS)
Data: Sábado, 25 de outubro
Horário: 14h
Entrada gratuita

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moda, arte e diversidade se encontram no MS Fashion Hub em Campo Grande
Cultura
Moda, arte e diversidade se encontram no MS Fashion Hub em Campo Grande
Festival de Ballet "O Reino das Águas" acontece de 27 a 29 de outubro na Capital
Cultura
Festival de Ballet "O Reino das Águas" acontece de 27 a 29 de outubro na Capital
37ª Noite da Poesia acontece em Campo Grande com programação gratuita
Cultura
37ª Noite da Poesia acontece em Campo Grande com programação gratuita
Fábio Castro em desfile de moda com sua marca Touché
Cultura
Começa nesta semana o MS Fashion Hub na Casa de Cultura
Exposição com obras de crianças PCDs é exibida no Bioparque; confira
Cultura
Exposição com obras de crianças PCDs é exibida no Bioparque; confira
Projeto "Coisa Corpo Matéria" reúne artistas das cinco regiões do país em Campo Grande
Cultura
Projeto "Coisa Corpo Matéria" reúne artistas das cinco regiões do país em Campo Grande
Assucena e Catto fazem show gratuito na Capital em homenagem a vozes femininas da MPB
Cultura
Assucena e Catto fazem show gratuito na Capital em homenagem a vozes femininas da MPB
Bell Éter
Cultura
Campo-grandense, Bell Éter conquista vaga no time de Duda Beat no The Voice Brasil
Foto:
Cidade
Novenário em honra a São Judas Tadeu reúne missas, música e cultura; veja a programação
: Filme Les Garçons, selecionado na mostra Curta MS
Cultura
Festival 'Curta Campo Grande' seleciona mais de 50 filmes para exibição em novembro

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande