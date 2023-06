Coletivo de Mulheres Artistas no Pantanal expõe suas obras no Espaço Energia

A convite da Energisa, para integrar a programação do Mês do Meio Ambiente, o Coletivo de Mulheres Artistas no Pantanal (Comap), criado em 2022, apresenta pela primeira vez em Campo Grande suas obras.



As artistas apresentam ao público campo-grandense uma parte do acervo de pintura em telas, as quais têm como objetivo divulgar a arte local e fortalecer o movimento artístico feminino de Corumbá e Ladário. Na exposição, oito mulheres exibem seus trabalhos.



A mostra segue aberta para visitação até o final de julho, no Espaço Energia - Avenida Afonso Pena, 3.901. O horário de funcionamento é das 08h às 17h.



“É um espaço gratuito onde buscamos apoiar e fomentar a arte local. Essa trigésima exposição reafirma o compromisso da Energisa com todos aqueles que se dedicam a propagar e defender a cultura, o social e o meio ambiente do nosso estado”, afirmou o diretor presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.



Representando o COMAP, a artista Grasiela Porfírio falou da importância da exposição para o coletivo. “Receber esse convite para estar aqui hoje é uma grande realização, é a nossa primeira grande exposição, então esperamos que essa mostra leve um pouco do conhecimento, um pouco de cultura e arte sobre o Pantanal, sobre o Meio Ambiente, em especial nessa semana tão importante. Mas que nossas ações não se concentrem só nesta semana. Sabemos que a educação ambiental tem que ser diária e um compromisso de todos”.



Grasiela, assim como a maioria das artistas que compõem o coletivo, também atua profissionalmente em outra área. Bióloga de formação, é especialista em Docência da Educação Ambiental para a Cidadania e Sustentabilidade.



A artista será também a responsável por ministrar oficinas de pintura em aquarela no Espaço Energia. A primeira acontecerá no próximo sábado, dia 10 de junho, às 9h. Serão oferecidas gratuitamente 10 vagas para crianças entre 7 e 14 anos. Para se inscrever basta acessar a página do Ateliê da artista: www.instagram.com/atelieverdeinspira.



Serviço

Exposição do coletivo COMAP

-Espaço Energia - Avenida Afonso Pena, 3.901.

-O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Apenas dias 08, 09, 12 e 13 de junho o local estará fechado por conta dos feriados.

