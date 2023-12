Com 10% de desconto no sobá, "Natal da Feira Central" começa hoje na Capital

Saiba Mais Geral Natal da Feira Central tem Papai Noel pantaneiro e sobá com desconto

A Feira Central estará aberta todos os dias entre 12 e 24 de dezembro. A programação especial começa hoje (12), com a abertura da 19ª edição da RuralTur, a maior feira de turismo rural do Brasil promovida pelo Sebrae e, neste ano, sediada pela feirona.

Para a alegria dos Campo-grandenses, o sobá estará com 10% de desconto em diversos restaurantes, quando acontece a chegada de um Papai Noel especial, um “bom-velhinho” pantaneiro que estará acompanhado da cavalgada do CLC (Clube do Laço Comprido).

Grande abertura – A programação desta terça-feira terá ainda sorteio de ingressos para balonismo no céu da Feira, além de grande show com a dupla João Haroldo e Betinho. E o melhor: a entrada é gratuita!

