Cultura

Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'

Após polêmica recente, jogador do Real Madrid e influencer finalmente postaram fotos juntos no Instagram

28 outubro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Atleta do Real Madrid e influencerAtleta do Real Madrid e influencer   (Reprodução/Instagram)

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, oficializou o namoro com a influencer Virgínia Fonseca, em uma publicação nas redes sociais ao longo desta terça-feira, dia 28 de outubro.

A publicação conta com uma legenda, bastante simples, em que aparece as iniciais "V&V", além das fotos em um quarto repleto de balões de coração, pétalas de rosa e ursos de pelúcia.

Recentemente, o atacante esteve envolvido em uma polêmica com outra mulher, Day Magalhães, que foi considerada a pivô da 'separação' inicial do atleta com a influencer.

Conversas haviam sido vazadas e divulgadas por Leo Dias. Naquela época, Vini Jr pediu desculpas a Virgínia e a relação ficou estremecida.

Porém, no último final de semana, a influencer foi flagrada assistindo ao duelo entre Real Madrid e Barcelona, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. Dois dias após o jogo, ambos oficializaram o namoro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

