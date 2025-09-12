Menu
Cultura

Com comédia mordaz, peça 'Três Mulheres Altas' desembarca na Capital em outubro

Espetáculo é estrelado pelas atrizes Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre

12 setembro 2025 - 13h39Luiz Vinicius
Atrizes responsáveis pelo espetáculoAtrizes responsáveis pelo espetáculo   (Pino Gomes)

A peça teatral 'Três Mulheres Altas' desembarca no próximo mês, nos dias 3, 4 e 5 de outubro em Campo Grande, trazendo uma comédia mordaz, refletindo sobre passagem do tempo envolvendo três gerações.

O espetáculo já percorreu 13 cidades do país e foi assistinda por mais de 70 mil espectadores.

A peça é dirigida por Fernando Philbert, que por meio do espetáculo, recebeu o Prêmio Pulitzer.

'Três Mulheres Altas' retrata o embate de três mulheres em diferentes fases da vida: juventude, maturidade e velhice.

O espetáculo acontecerá no Teatro Glauce Rocha, onde as apresentações na sexta e no sábado começarão às 20h e no domingo, será às 17h.

Os ingressos poderão ser comprados através do site da Sympla.

