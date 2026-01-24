Com coroação da Corte de Momo, Corumbá lança Carnaval 2026

O prefeito Gabriel Alves de Oliveira lançou, na noite de sexta-feira (23), o Carnaval 2026 de Corumbá, em solenidade no Jardim da Independência. O ato marcou a abertura oficial do calendário da festa no município e reuniu representantes de blocos, escolas de samba, cordões tradicionais e autoridades.

A programação contou com apresentações culturais, cortejo de blocos e cordões, além de músicos e dançarinos, em referência aos 20 anos da retomada do Carnaval Cultural na cidade. Também houve exibição das bandeiras das agremiações e apresentações de passistas e intérpretes.

Durante o evento, o prefeito destacou o impacto econômico da festa. Segundo dados da prefeitura, o carnaval de 2025 atraiu cerca de 7,5 mil turistas, alcançou 75% de ocupação da rede hoteleira, gerou aproximadamente 600 empregos temporários e movimentou cerca de R$ 15 milhões no comércio local.

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá, Zezinho Martinez, afirmou que as agremiações estão organizadas para os desfiles e reforçou o compromisso com a realização do evento dentro das normas e com prestação de contas dos recursos públicos. Já o presidente da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos, Rashid Arruda, destacou a preparação para a edição de 2026, que marca os 60 anos do bloco Flor de Abacate.

A diretora-presidente da Fundação da Cultura de Corumbá, Wanessa Rodrigues, ressaltou a participação da comunidade na construção da festa. Representando a Câmara Municipal, o vereador Alexandre Vasconcellos destacou o envolvimento coletivo na realização do carnaval. O deputado estadual Paulo Duarte afirmou que o evento é uma das principais manifestações culturais do Estado. Ao encerrar a solenidade, o prefeito reforçou que a festa é realizada com planejamento e responsabilidade, sem prejuízo a investimentos em outras áreas.

Corte de Momo

Durante o evento, também foi definida a Corte de Momo do Carnaval 2026. Robson Junior foi eleito Rei Momo com 239,7 pontos. O título de Rainha ficou com Josielly Silva, que obteve 228,7 pontos. Sofia Malheiros foi escolhida Primeira Princesa, com 224,1 pontos, e Taty Campos, Segunda Princesa, com 220,6 pontos.

Os candidatos foram avaliados nos quesitos apresentação, qualidade rítmica, desenvoltura e simpatia. A premiação total soma R$ 30.500, distribuída entre os eleitos. Parte dos valores será paga em até 60 dias após a classificação, e o restante será destinado ao cumprimento da agenda oficial do Carnaval de 2026. Sobre os prêmios incidem impostos previstos em lei, e os integrantes da Corte devem cumprir compromissos oficiais e autorizar o uso de imagem para divulgação do evento.

