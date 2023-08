Com entrada gratuita, show de Ana Vitória começa às 17 horas

Neste domingo (13), a partir das 17 horas, o MS ao Vivo, promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sesc MS, vai trazer ao palco do Parque das Nações Indígenas, a dupla de folk e pop AnaVitória. A bertura do evento ficará por conta da banda regional Vozmecê.

A música de Anavitória é geralmente uma combinação de folk e pop. O site Universo Online descreveu sua música como “calma, acústica, bucólica, meio fofinha e alto astral, boa para pensar no lado bom da vida”. Elas comumente se apresentam descalças em seus shows. O costume teve início pelo fato de que elas se sentiam nervosas em suas primeiras apresentações e tiravam os sapatos para se sentirem mais confortáveis.

Já Vozmecê, é formado pelo casal Namaria Schneider e Fattori, Vozmecê é um organismo artístico que esbanja musicalidade, poesia, reflexão e êxtase por onde passa. Naturais do MS, o duo já espalhou sua música por 17 Estados brasileiros através da arte de rua e estilo de vida nômade, em suas temporadas morando em uma Van Motorhome.

O que pode e o que não pode no Parque das Nações?

Fique atento ao que pode entrar no parque e o que fica de fora, você pode entrar com garrafa térmica e tereré, canga, cooler com menos de 10 litros, latas. O que não pode entrar no parque são garrafas de vidro, objetos perfurocortantes, cooler com mais de 10 litros.

A produção do MS ao Vivo também pede que cada pessoa recolha seu lixo de deixe nos locais reservados, na primeira edição o público atendeu o recado e deixou a área do show totalmente conservada e sem resíduos. Os animais moradores do Parque agradecem.

Segundo o Imasul, a entrada e saída será por todas as portarias até às 19:00 horas, após esse horário a entrada só será permitida pelas portarias, Kadiwéu, Guató e Kaiowá. Após as 20:50 não será permitido mais entrada dentro do Parque apenas saída de pessoas.

O projeto MS ao Vivo é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e do Sesc MS, com o apoio do das empresas 067 Vinhos, Coco Bambu e Sicredi.

