Com mais um dia de festa, Festival de Inverno de Bonito acontecerÃ¡ em agosto

Do dia 23 ao dia 27 de agosto, a cidade de Bonito vai ser palco para a arte, música, dança, literatura, teatro, gastronomia e moda. Além da data definida nessa terça-feira (21), em audiência pública do município, o Governo de Mato Grosso do Sul também anunciou que a programação terá um dia a mais.

Para o governador Eduardo Riedel, a decisão de ampliar o festival considerou a importância do evento na celebração da riqueza cultural do Estado e do Brasil, bem como a valorização das atrações locais em um dos mais importantes cartões postais de MS.

“A novidade é que agora serão 5 dias de atrações, democratizando a cultura, com shows e atividades gratuitas, atraindo turistas de todo o país, e também de fora. A cultura e o turismo andam juntos. O turismo é uma indústria que, nos próximos anos, receberá atenção muito especial em MS, por sua capacidade de gerar recursos, alavancar potencialidades locais”, declarou Riedel.

Foto destaque: Alberto Rocha

Titular da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Marcelo Miranda, explicou que a audiência é o start para a construção coletiva do Festival de Inverno de Bonito.

“Tivemos a presença de vários artistas, de toda a comunidade, a prefeitura e os secretários assim como toda a parte técnica que participou ativamente discutindo sugestões e críticas dos festivais anteriores, para que a gente possa fazer uma formatação que realmente atenda à expectativa de toda a população”, enfatizou ele.

A data escolhida, de 23 a 27 de agosto, foi alinhada para melhor se adequar a questão do fluxo turístico na cidade e do calendário do Estado. “Aumentamos em um dia a realização do evento atendendo à reivindicação de comerciantes, proprietários de pousadas e restaurantes”, completou o titular da Setescc.

Entre as sugestões levadas à audiência, o Governo vai trabalhar pela qualificação dos artistas de Bonito e região, ampliar o espaço de artesanato e implementar área para música eletrônica.

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, explicou que apresentou o pedido para que o Festival fosse mantido no final de agosto, a exemplo de 2022, para gerar fluxo de visitantes durante a baixa temporada.

“Julho já é um mês de alta temporada em Bonito, devido às férias escolares e realizar o Festival de Inverno em agosto, principalmente considerando a data de aniversário de Campo Grande, no dia 26, deu resultados muito positivos”, detalha.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também