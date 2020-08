Com Maneva, Deko e acompanhado por músicos do Planta & Raiz, Julies anuncia live e single

O cantor Julies, uma das maiores revelações do pop reggae nacional, tem mais duas grandes novidades nesta semana. Celebrando um ano de carreira em agosto e a impressionante marca de mais de seiscentos mil de streamings nos apps de música, o cantor acaba de lançar o single "Quem Brinca Com Fogo?" e anunciou sua live, que contará com participações especiais de Maneva e Deko, no domingo. A apresentação será transmitida pelo canal oficial do artista no Youtube a partir das 15h.

Ao lado de nomes como Franja & Tocha, músicos icônicos da banda Planta & Raiz, Andrew Lee, do Bloco do Caos e Caio Pires, Julies apresenta suas músicas pela primeira vez ao vivo e ainda promete surpresas no repertório. "Estou muito feliz em poder fazer meu primeiro show ao lado de grandes amigos e de pessoas que fizeram e fazem a história do reggae e da música brasileira. Vai ser uma tarde especial e mágica. Além das canções, apresentarei uma novidade imperdível em primeira mão", conta o cantor.

Misturando pop, reggae e influências marcantes de música latina, "Quem Brinca com Fogo?" conta com algumas participações especiais bem diferentes. A primeira dela fica por conta de Gabriel Elias, cantor que conta com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, que gravou as gaitas do novo single. As outras ficam por conta de Fabinho Araújo, Diego Andrade e Felipe Sousa, integrantes do Maneva, que acompanham Julies no instrumental da faixa, que foi produzida pelo premiado Thiago Stancev, que acaba de conquistar um single de diamante, cinco de platina e três de ouro, em suas últimas produções.

Com apenas onze meses de carreira e influências de reggae, pop e música latina, Julies começa a despontar como uma das maiores apostas do pop reggae brasileiro, e prova que falar de amor nunca está fora de moda. Amparado pelo Maneva, que participou de todas as gravações do ep do cantor, Julies já contabiliza mais de 660 mil streamings em todos os apps de música e 250 mil visualizações no Youtube.

