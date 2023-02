Com nomes marcantes de MS, 1º "67 Festival" acontece em março na Capital

Chegou o momento de a música Sul-mato-grossense ser enaltecida. Vem aí o 1º "67 Festival", um evento com mais de 6 horas de muita música boa, e o melhor: com atrações de sucesso do Estado. Entre os confirmados estão os sertanejos Loubet, Patricia e Adriana, Fred e Victor, Thiago e Miguel e o duo Samba Pop. Os shows estão marcados para o próximo dia 11 de março.

Com ingressos já à venda, os valores vão de R$ 50,00 (Bafafá Área Premium) até R$ 550 (Bistrô 67). O evento acontecerá no Shopping Bosque dos Ipês, e a compra dos ingressos podem ser feitas pela plataforma Ingresso Zapp. Confira:

Serviço

67 Festival;

Data: 11 de março de 2023;

Local: Shopping Bosque dos Ipês;

Acompanhe tudo sobre o evento no Instagram.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também