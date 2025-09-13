Com presença de artistas nacionais, Kaio e Gabriel gravam DVD no final de outubro na Capital

A dupla Kaio e Gabriel estarão gravando o segundo DVD da carreira no próximo dia 30 de outubro, em Campo Grande, em um show que será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A entrada para o setor Arena será gratuita, onde o objetivo é dar chance dos fãs acompanharem de perto a evolução da dupla e ver também alguns artistas nacionais que participarão da gravação.

Já os setores Camarote, Front Stage e Bangalô terão ingressos limitados, disponíveis no site santoshow.com.br.

A produção seguirá o mesmo padrão de excelência do DVD “Bora Viver”, que apresentou 16 faixas e destacou hits como "Gol Preto" e "Falha".

Diretamente de Campo Grande, a dupla sertaneja se consolida no cenário nacional ao percorrer várias cidades e estar em shows com diversos artistas, como Henrique & Juliano, Zé Felipe, Clayton & Romário, Hugo & Guilherme e Zé Vaqueiro.

