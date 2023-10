Com programação gratuita, 'Festival Para Crianças' começa na próxima semana

Na próxima terça-feira (10), a Companhia de teatro mineira 'Maria Cutia' apresenta o espetáculo "Parachico" na abertura da 5ª edição do ETECA - Encontro de Teatro entre crianças - no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. De terça a domingo (15), o Festival acontecerá simultaneamente no teatro e na sede do Grupo Casa, com atrações que misturam circo, teatro e dança, com espetáculos de artistas de MS e de Companhias de SP, RJ e MG. Toda a programação é gratuita.

Com 17 anos de trajetória, a Companhia Maria Cutia se apresenta na Capital pela primeira vez. A apresentação que abre o Festival é fruto da pesquisa de doutorado de uma das fundadoras da Maria Cutia, Marina Arruda, e traz um show com canções de Chico Buarque, com bases na música, teatro e principalmente na palhaçaria.

"A partir das minhas memórias, das primeiras músicas do Chico que eu ouvi, o que eu pensava quando eu ouvia, a primeira canção do Chico que eu cantei. Eu começo de bailarina, com o meu sonho de menina de ser bailarina, e no fim, viro uma palhaça. Então, passa por um repertório das canções do Saltimbancos da peça de teatro, do Saltimbancos Trapalhões do filme, de toda a memória do circo, do envolvimento do circo brasileiro que essas músicas do Chico remetem a gente, né?”, explicou Mariana.

Além do espetáculo "Parachico", na quarta-feira (11), às 09h, na sede do Grupo Casa, atores da Companhia apresentam a contação de história infantil "Será que Meu Pé Sabe", que apresenta a importância da adoção Consciente, os desejos de dois adultos virarem pai e mãe, e de duas crianças, em filhos. No mesmo dia, às 10h, as crianças poderão soltar a imaginação com a Oficina de Desenho com o artista campo-grandense Rafael Mareco em uma montagem de Mural Criativo, e às 16h, os palhaços Cirola e Mixirica apresentam o premiado espetáculo "A Borboleta Mais Velha do Mundo".

Na quinta-feira (12), a programação continua com várias atrações, como a contação de história "Lilica, a galinha árvore", adaptação do livro da escritora Carmen Lúcia, a apresentação do espetáculo "Guri-Árvore" com a companhia sul-mato-grossense Fulano Di Tal e também "Emaranhada", teatro com Amarilis Irani, de São Paulo. Todas as apresentações de quinta serão na sede do Grupo Casa. O público também poderá assistir, na sexta-feira (13), a contação de história "Fala Bicho", da Companhia Habilidoces, de Campo Grande, e as apresentações de circo com a palhaça Mixirica, em "Mixicirquinho" e Palhaça Rubra e Carol Bahíense, em “Encanto Cantado”, de São Paulo.

No sábado (14), a Companhia Dançurbana faz a apresentação de dança “KZUU” e o Grupo Casa apresenta o espetáculo "As preciosas", que conta a história de três funcionárias de uma máquina do tempo da humanidade que tentam sincronizar a consciência humana com o período cronológico histórico, trazendo à cena escritoras esquecidas ou anônimas de Contos de Fadas do século XVII e XVII, o espetáculo tem montagem com estrutura de andaimes e projeções em videomapping para ambientar a peça no Universo.

No domingo (15), terá roda de conversa mediada por Ligia Prieto sobre literatura para criança e a criação de uma nova história, e a Companhia Artesanal, do Rio de Janeiro, fecha o Festival com a apresentação do espetáculo "Tatá e o Travesseiro", no teatro Glauce Rocha. "O que a gente fez foi encontrar espetáculos delicados, espetáculos carinhosos que falem sobre questões éticas, sobre questões sociais, de forma lúdica, para que a gente consiga compor também esse lugar de reflexão na infância. Então, todos os espetáculos selecionados são espetáculos que convidam muito a infância para uma reflexão de vida." explica a diretora do Grupo Casa, Ligia Prieto.

Serviço

O Grupo Casa fica na Rua Visconde de Taunay, 306.

Confira a programação completa no instagram @teatrogrupocasa.

