Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cultura

Com R$ 2,4 milhões, Carnaval da Capital terá mostra de fantasias e transmissão ao vivo

O retorno econômico estimado chega a R$ 25 milhões com turismo e comércio

28 janeiro 2026 - 12h50Sarah Chaves
Lançamento da campanha "Boas atitudes fazem um bom Carnaval"Lançamento da campanha "Boas atitudes fazem um bom Carnaval"   (Sarah Chaves/JD1)

Foram apresentadas nesta terça-feira (28), pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, as ações e orientações da campanha “Boas atitudes fazem um bom Carnaval”, com informações sobre desfiles de escolas de samba, blocos e a participação de órgãos de segurança nos dias de folia.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setesc), Marcelo Miranda, o investimento de R$ 2,4 milhões terá um retorno estimado de R$ 25 milhões, com a movimentação do turismo, comércio e hotelaria. Desse valor, R$ 1,1 milhão é do Governo do Estado, enquanto o restante vem da bancada federal, destinado diretamente aos blocos por meio de emendas do deputado federal Beto Pereira (PSDB) e da senadora Soraya Thronicke (Podemos).

O secretário de Cultura de Campo Grande, Valdir Gomes, destacou o trabalho em conjunto. “Teremos nas ruas equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), da Guarda Civil Metropolitana e do Conselho Municipal, além da disponibilização de mais de 100 banheiros químicos”.

Ele lembrou que, apesar do cuidado, muitos foliões ainda fazem bagunça, inclusive na hora da necessidade, e que, para isso, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) entram “em campo” logo após o fim da festa, para que os moradores não precisem se preocupar logo cedo com sujeira e mau odor.

Retomada da mostra de fantasias

Uma novidade anunciada pelo secretário de Cultura de Campo Grande e por Marcelo Miranda é a retomada da mostra de fantasias, no dia 6 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, abrindo oficialmente o Carnaval dos Bloquinhos. A estrutura seguirá para a folia de Corumbá na semana seguinte.

Carla Valeska, representando os blocos independentes que não fazem parte do Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC), ressaltou o trabalho dos organizadores para manter tudo dentro da legalidade. “Temos feito esse diálogo de forma muito consistente e coletiva. É fundamental que a gente divulgue os instrumentos de combate ao assédio e às violações de direitos contra a população negra, crianças, população LGBT e demais públicos vulneráveis.”

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul atuará com distribuição de cartilhas com informação, número de plantões e conscientização de direitos dos foliões.

Alan Catharinelli, presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), detalhou que o desfile das escolas de samba ocorre nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Praça do Papa, com ensaios nos dias 11 e 12, no mesmo local. A apuração do resultado será no dia 18, no Horto Florestal, com a premiação marcada para 20 de fevereiro, no Armazém Cultural. “Carnaval não é só cultura, traz emprego e renda”, afirmou, ao destacar o apoio da bancada.

“Campo Grande é a única capital do Centro-Oeste que realiza desfiles de escolas de samba, uma grande tradição desde a década de 60, que queremos expandir cada vez mais.”

Além disso, o desfile terá transmissão ao vivo pela TV Educativa.

Bloquinhos

Os blocos que integram o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) lançam oficialmente neste sábado (31), o calendário do Carnaval de Rua 2026. A apresentação será realizada a partir das 9h, no Bar do Zé.

O evento reúne os 13 blocos associados e funciona como um ato público de abertura da programação.

O Bloco 'As Depravadas', o mais antigo ainda em atividade, será o responsável por abrir oficialmente o calendário, no dia 7 de fevereiro. A programação será encerrada no Enterro dos Ossos, no dia 21 de fevereiro, com a saída do Forrozeiros MS.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Cultura
Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Raimundos abrirá show da banda internacional Guns n' Roses
Cultura
Raimundos são escolhidos para abrir show do Guns n' Roses em Campo Grande
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
Cultura
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
Filme brasileiro segue ganhando destaque pelo mundo
Cultura
O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês
 Idealizada pela HUB Incorporações, a feira acontece na Casa HUB, das 17h às 22h
Cultura
Primeira edição da 'Feirinha da Casa Hub' reúne cultura local e gastronomia na Capital
Corumbá, sede do Fórum Estadual de Pontos de Cultura
Cultura
Corumbá sedia fórum para criar e fortalecer Pontos de Cultura em MS
Foto: Divulgação/Moinho Cultural
Cultura
Moinho Cultural abre inscrições com novo modelo de formação
Aglomerado de Blocos de Carnaval de rua
Cultura
Blocos lançam calendário do Carnaval de Rua de Campo Grande
Lançamento do Carnaval de Corumbá
Cultura
Com coroação da Corte de Momo, Corumbá lança Carnaval 2026
Esquenta de carnaval agita o fim de semana
Cultura
Fim de semana tem brechó, esquenta de carnaval e karaokê na Capital

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário