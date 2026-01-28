Com R$ 2,4 milhões, Carnaval da Capital terá mostra de fantasias e transmissão ao vivo

Foram apresentadas nesta terça-feira (28), pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, as ações e orientações da campanha “Boas atitudes fazem um bom Carnaval”, com informações sobre desfiles de escolas de samba, blocos e a participação de órgãos de segurança nos dias de folia.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setesc), Marcelo Miranda, o investimento de R$ 2,4 milhões terá um retorno estimado de R$ 25 milhões, com a movimentação do turismo, comércio e hotelaria. Desse valor, R$ 1,1 milhão é do Governo do Estado, enquanto o restante vem da bancada federal, destinado diretamente aos blocos por meio de emendas do deputado federal Beto Pereira (PSDB) e da senadora Soraya Thronicke (Podemos).

O secretário de Cultura de Campo Grande, Valdir Gomes, destacou o trabalho em conjunto. “Teremos nas ruas equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), da Guarda Civil Metropolitana e do Conselho Municipal, além da disponibilização de mais de 100 banheiros químicos”.

Ele lembrou que, apesar do cuidado, muitos foliões ainda fazem bagunça, inclusive na hora da necessidade, e que, para isso, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) entram “em campo” logo após o fim da festa, para que os moradores não precisem se preocupar logo cedo com sujeira e mau odor.

Retomada da mostra de fantasias

Uma novidade anunciada pelo secretário de Cultura de Campo Grande e por Marcelo Miranda é a retomada da mostra de fantasias, no dia 6 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária, abrindo oficialmente o Carnaval dos Bloquinhos. A estrutura seguirá para a folia de Corumbá na semana seguinte.

Carla Valeska, representando os blocos independentes que não fazem parte do Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC), ressaltou o trabalho dos organizadores para manter tudo dentro da legalidade. “Temos feito esse diálogo de forma muito consistente e coletiva. É fundamental que a gente divulgue os instrumentos de combate ao assédio e às violações de direitos contra a população negra, crianças, população LGBT e demais públicos vulneráveis.”

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul atuará com distribuição de cartilhas com informação, número de plantões e conscientização de direitos dos foliões.

Alan Catharinelli, presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), detalhou que o desfile das escolas de samba ocorre nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Praça do Papa, com ensaios nos dias 11 e 12, no mesmo local. A apuração do resultado será no dia 18, no Horto Florestal, com a premiação marcada para 20 de fevereiro, no Armazém Cultural. “Carnaval não é só cultura, traz emprego e renda”, afirmou, ao destacar o apoio da bancada.

“Campo Grande é a única capital do Centro-Oeste que realiza desfiles de escolas de samba, uma grande tradição desde a década de 60, que queremos expandir cada vez mais.”

Além disso, o desfile terá transmissão ao vivo pela TV Educativa.

Bloquinhos

Os blocos que integram o Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande (ABC) lançam oficialmente neste sábado (31), o calendário do Carnaval de Rua 2026. A apresentação será realizada a partir das 9h, no Bar do Zé.

O evento reúne os 13 blocos associados e funciona como um ato público de abertura da programação.

O Bloco 'As Depravadas', o mais antigo ainda em atividade, será o responsável por abrir oficialmente o calendário, no dia 7 de fevereiro. A programação será encerrada no Enterro dos Ossos, no dia 21 de fevereiro, com a saída do Forrozeiros MS.

