Começa nesta segunda as inscrições para seleção de projetos da Lei Paulo Gustavo

Começa nesta segunda-feira (2), as inscrições para a seleção de projetos da Lei Paulo Gustavo em Mato Grosso do Sul. O ingresso é permitido para qualquer agente cultural, proponente, diretores e produtores do município de Campo Grande, sendo pessoas físicas, jurídicas ou coletivos.

De acordo com a prefeitura municipal, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), o edital contempla dança; música; teatro; artes plásticas e visuais; artesanato; leitura, escrita e oralidade; patrimônio cultural, circo; cultura popular e projetos livres.

A análise de mérito dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção formada por uma equipe externa. Em seguida, será iniciada a Habilitação, sendo esta, a fase de análise dos documentos. Toda a documentação obrigatória deverá ser encaminhada através da plataforma digital.

A publicação do resultado definitivo será realizada no dia 22 de novembro. Clique aquie confira o edital completo.

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (67) 4042-1313, ramais 4322 e 4306.

