Comemoração de Dia das Mães começa com exposição de empreendedoras

Faltando nove dias para o Dia das Mães, as comemorações já começam a ser realizadas em Campo Grande. Com exposição comandada por mulheres empreendedoras, o Sarau Cultural é convite para a população nesta sexta-feira (05) e sábado (06), no Armazém Cultural da Esplanada Ferroviária.

Empreendedoras de Campo Grande, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), vão expor diversos produtos e serviços das 16 às 21 horas. A iniciativa da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Campo Grande (BPW CG) reúne o trabalho de empreendedoras que atuam em diversos segmentos do mercado, como vestuário (adulto e infantil), artesanato, educação, beleza, saúde, estética e bem-estar.

Conforme explica a presidente da BPW CG, Eliene Amorim, o evento promovido pela Associação pretende aumentar a visibilidade dessas mulheres à frente dos seus negócios, além de proporcionar uma experiência única de conexão, diversão e cultura.

“O Grand in Company - Sarau Cultural promete ser um evento inesquecível para todos os presentes. Essa é uma ótima oportunidade para a comunidade conhecer e apoiar mulheres empreendedoras da nossa Capital, além de garantir um presente personalizado e único para as mães. No evento também haverá uma praça de alimentação, espaço kids, adoção de animais e arrecadação de roupas, trazendo ainda mais oportunidades para a comunidade interagir e se divertir no Armazém Cultural”, antecipa Eliene.

O Grand in Company também vai oferecer atividades artísticas e culturais, praça da alimentação, espaço kids, adoção de animais, arrecadação de roupas e o desfile de marcas.

Atrações artísticas e culturais

Nesta sexta-feira, acontece a apresentação do coral da BPW a partir das 19h20. Em seguida, Daniela Saaifeld, da BonjourCG, apresenta poesia e cultura francesa. Depois Yordana com a dança cigana, Hana Aysha a dança árabe e para fechar a noite, dança de salão e música ao vivo no espaço. Já no sábado, a partir das 18 horas, acontece o desfile de moda e acessórios escolhidos para comemorar o Dia das Mães.

