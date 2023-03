Comemorando seus 28 anos, O Bando do Velho Jack se apresenta neste sÃ¡bado na Capital

Em comemoração aos seus 28 anos, O Bando do Velho Jack está se preparando para uma série de shows e eventos especiais, e o primeiro acontece agora neste sábado (18) em Campo Grande, a partir das 17h30 na Clan Bier, na Rua Dr. Zerbini, 464, no bairro Chácara Cachoeira.

“Estamos ansiosos para essa apresentação, pois nosso último show no local aconteceu há três anos. O Bando gosta muito de se apresentar na Clan e com certeza vai ser muito divertido”, afirmou o vocalista e guitarrista da banda, Rodrigo Tozzette.

Além do show, que terá repertório de músicas próprias da banda como ‘Gasolina’ e ‘Palavras Erradas’, e músicas clássicas regionais de MS, como ‘Trem do Pantanal’, ‘Cavaleiro da Lua’ e ‘Comitiva Esperança’, O Bando também fará homenagem ao guitarrista Gary Rossington, membro fundador da banda Lynyrd Skynyrd, que faleceu em 5 de março.

Além de Rodrigo Tozzette na guitarra e vocal, o grupo sul-mato-grossense conta com Marcos Yallouz no baixo, Fábio "Corvo" Terra também na guitarra e Alex "Fralda" Cavalheri nos teclados.

Os ingressos para o show já estão à venda no site da Escrivano Produções por R$ 40, mas para quem quiser deixar para comprar na hora, pode também, mas terá que desembolsar R$ 50 para acompanhar a apresentação.

