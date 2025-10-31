Menu
sexta, 31 de outubro de 2025
Cultura

Concursos de fantasias de Hallowen, shows de Eduardo Costa e Jads & Jadson animam a capital

Campo Grande está dividido entre travessuras e sertanejo nesse fim de semana, confira os detalhes abaixo

31 outubro 2025 - 15h22Taynara Menezes

O fim de semana promete diversão para todos os gostos em Campo Grande. Entre festas de Halloween, concursos de fantasias e muita música, a cidade entra no clima do terror com uma programação intensa. E para os fãs de sertanejo, os shows de Eduardo Costa e da dupla Jads & Jadson garantem o romantismo e o modão na Expogenética.

Na Cinemark, o clima de Halloween predomina com a “Temporada do Terror”, que exibe clássicos do gênero a R$ 13, além das estreias da semana. Já no Yuup Play!, a criançada se diverte em uma celebração especial em parceria com a Criamigos, repleta de gostosuras e travessuras.

Sexta-feira (31)

Capivas Cervejaria - Traz DJ Shaba + Gustavo Freitas movimentando a galera ao som de eletrônico hits.
A partir das 18h. Entrada free

Concurso de Fantasia – Blues Bar - A tradicional disputa acontece sexta e sábado, avaliando criatividade, originalidade, execução e performance. As inscrições vão até 23h30, feitas na entrada. As cinco melhores fantasias sobem ao palco para votação do público, com premiação para 1º, 2º e 3º lugar.

6º Sarau Casa Aberta – Grupo Casa Produções - Noite de música, poesia e risadas no clima acolhedor do coletivo.
Horário: 19h | Local: Rua Visconde de Taunay, 306, Amambai | Entrada gratuita.

Agroween – Ponto Bar - O Ponto Bar se tornará um terror rural nesta sexta de hallowen. A festa tem open bar de 60 litros e mistura o agro, o pop e o susto na medida certa.
Horário: 22h às 4h | Entrada a partir de R$ 10.

Eduardo Costa – RodeoFest / Expogenética - O sertanejo sobe ao palco com seus sucessos que atravessam gerações, em uma noite de arena, romantismo e viola afinada.
Horário: 19h | Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho | Rua Américo Carlos da Costa, 320, Jardim América.

Sábado (1)

Paul Cabannes – Alma de Brasileiro - O humorista francês radicado no Brasil desde 2015 trás seu show para a Capital, após pedir sugestões de temas pelo Instagram aos campo-grandenses. Local: Teatro Dom Bosco | Entrada: R$ 50 a R$ 140 (meia disponível).

Jads & Jadson – RodeoFest / Expogenética - A segunda noite do evento será comandada com hits que misturam a força do campo com o romantismo sertanejo, identidade da dupla.
Horário: 19h | Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Halloween Parte 2 – O Irlandês Pub - Com DJ Magão, American Rádio e Bortoti & Banda, a noite ainda terá concurso de fantasia.
Horário: 17h às 3h03 | Entrada a partir de R$ 20.

Duelo Mortal – Capivas Cervejaria - Vista sua melhor fantasia e se prepara para ganhar o titulo do Duelo Mortal.
Disputa de fantasias a partir das 19h. Entrada: R$ 10.

Domingo (2)

Capivas Cervejaria - A noite de domingo fica ao embalo de DJ Chico – A partir das 18h. Entrada free

Rodrigo Marques – Teatro Dom Bosco - Humorista Rodrigo Marques retorna a Campo Grande com o stand-up 'Novo Show'. Comédia sarcástica e observações da realidade. Horário: 18h30 | Ingressos disponíveis no Z1 Eventos.

 

