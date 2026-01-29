Menu
Cultura

Confira a agenda das escolas de samba para o Carnaval 2026

A Lienca definiu datas e ordem dos ensaios e dos desfiles das escolas de samba na Praça do Papa

29 janeiro 2026 - 14h26Sarah Chaves
A programação marca a reta final de preparação para a festaA programação marca a reta final de preparação para a festa   (Ricardo Gomes)

A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) divulgou o cronograma oficial do Carnaval 2026, detalhando datas, horários e a ordem dos ensaios técnicos e dos desfiles das escolas de samba da Capital. A programação marca a reta final de preparação para a festa, reforça a tradição do samba campo-grandense e organiza a participação das agremiações na Praça do Papa, palco dos ensaios e dos desfiles oficiais.

Ensaios técnicos Praça do Papa (19h)

11 de fevereiro (quarta-feira)

 - Herdeiros do Samba

 - Igrejinha

 - Unidos da Vila Carvalho

 - Unidos do Cruzeiro

12 de fevereiro (quinta-feira)

 - Os Catedráticos do Samba

 - Deixa Falar

 - Cinderela Tradição

Desfiles oficiais Praça do Papa

16 de fevereiro (segunda-feira)

 - Herdeiros do Samba

 - Igrejinha

 - Unidos da Vila Carvalho

 - Unidos do Cruzeiro

17 de fevereiro (terça-feira) Show de abertura

 - Os Catedráticos do Samba

 - Deixa Falar

 - Cinderela Tradição

Demais datas do Carnaval

18 de fevereiro: Apuração

20 de fevereiro: Premiação

