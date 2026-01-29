Confira a agenda das escolas de samba para o Carnaval 2026

A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) divulgou o cronograma oficial do Carnaval 2026, detalhando datas, horários e a ordem dos ensaios técnicos e dos desfiles das escolas de samba da Capital. A programação marca a reta final de preparação para a festa, reforça a tradição do samba campo-grandense e organiza a participação das agremiações na Praça do Papa, palco dos ensaios e dos desfiles oficiais.
Ensaios técnicos Praça do Papa (19h)
11 de fevereiro (quarta-feira)
- Herdeiros do Samba
- Igrejinha
- Unidos da Vila Carvalho
- Unidos do Cruzeiro
12 de fevereiro (quinta-feira)
- Os Catedráticos do Samba
- Deixa Falar
- Cinderela Tradição
Desfiles oficiais Praça do Papa
16 de fevereiro (segunda-feira)
- Herdeiros do Samba
- Igrejinha
- Unidos da Vila Carvalho
- Unidos do Cruzeiro
17 de fevereiro (terça-feira) Show de abertura
- Os Catedráticos do Samba
- Deixa Falar
- Cinderela Tradição
Demais datas do Carnaval
18 de fevereiro: Apuração
20 de fevereiro: Premiação
Reportar Erro