Confira a programação natalina da 14 de Julho e Cidade do Natal de hoje (11)

A programação do “Natal de CG é Tamanho Família” está repleta de atividades na Capital e segue até o dia 25 de dezembro na 14 de Julho e dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. Confira a programação desta segunda-feira (11).

Cidade do Natal

Nesta segunda-feira (11), a partir das 19h, a população pode conferir a apresentação do Coral Fronteiras Abertas, seguido do Coral Canto em CG às 19h30 e o Ballet Nova Geração às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

14 de Julho

Também simultaneamente acontece a programação de Natal na Rua 14 de Julho. Nesta segunda-feira (11), a animação da festa será por conta do Show de Adriano San às 20h, além da parada natalina que acontece todos os dias às 19h00.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também