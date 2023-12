Confira como vai funcionar a Cidade do Natal nos dias 24 e 25

A programação do “Natal de CG é Tamanho Família” não será interrompida nos dias 24 e 25 de dezembro. A Prefeitura vai manter as atividades nestas datas, em horário especial, tanto na Cidade do Natal, quanto na 14 de Julho.

Cidade do Natal

No dia 24 de dezembro, domingo, o horário de abertura da Cidade do Natal será às 17h30 e o encerramento das atividades às 20h. No local será celebrada a Missa do Galo, ministrada pelo Padre Paulo Vital, do Santuário Nossa Senhora da Abadia, às 18h. Em seguida haverá a parada natalina, que neste dia terá início às 19h30.

No dia 25 de dezembro, segunda-feira, quem for para a Cidade do Natal vai poder prestigiar a apresentação do espetáculo “Magia da Estrela”, da Cida Habilidoces, que terá início às 18h30. Em seguida, às 19h45, o Grupo Sampri anima o público antes da parada natalina, que começa às 21h. Neste dia o local vai funcionar em horário normal, das 17h30 às 22h.

Natal no Centro

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, domingo, haverá a parada natalina na Rua 14 de Julho, com início às 19h.

No dia 25 de dezembro, segunda-feira, último dia de programação do Natal no Centro, a parada natalina será às 19h. Para este dia, a Prefeitura programou um show de encerramento que terá início às 20h, com o Grupo Fascínio.

