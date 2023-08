'MS Ao Vivo': Duo Anavitória se apresenta no Parque das Nações neste domingo

O duo Anavitória é a próxima atração gratuita do 'MS Ao Vivo 2023'. O show acontece neste domingo (13), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

Namaria Schneider e Fattori são o Vozmecê

Desta vez, quem deverá abrir o show é o também duo Vozmecê. Namaria Schneider e Fattori são de Mato Grosso do Sul. A dupla já cantou clássicos do MPB em 17 estados brasileiros com a sua van motorhome.

Além disso, Vozmecê tem cinco singles e um EP lançados. Os dois marcaram presença em grandes festivais regionais como o Campão Cultural, Batalha de Bandas, Festival de inverno de Bonito, O Balaio e o tradicional Festival Universitário da Canção. Neste último, eles conquistaram o prêmio de “melhor música popular” com a canção “Tio Sam”.

Já a dupla principal do dia, Anavitória será a segunda atração nacional fazendo show no 'MS Ao Vivo' na Capital de MS. Natiruts foi a primeira banda a subir ao palco neste ano, em 16 de julho.

Serviço

Anavitória no MS Ao Vivo 2023;

Domingo (13), às 17h;

Parque das Nações Indígenas;

Entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também