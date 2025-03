CORRE: Artistas sul-mato-grossenses da danÃ§a sÃ£o retratadas em curta-metragem

O Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande será palco da exibição do curta-metragem "CORRE!", dirigido e roteirizado por Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, a obra retrata sete mulheres artistas da dança, amigas que trabalham juntas, vindas de diferentes regiões da cidade e com realidades diversas, mas todas atravessadas pelo mesmo movimento: o "corre" do dia a dia.



O curta é protagonizado por Ariane Nogueira, Livia Lopes, Jackeline Mourão, Maura Menezes, Roberta Siqueira, Rose Mendonça e Renata Leoni, artistas da Cia Dançurbana, companhia com mais de 20 anos de atuação consolidada no estado. O filme refaz seus trajetos cotidianos – de casa ao trabalho, passando por espaços de convivência e mostra como suas vivências são moldadas por esses diferentes ambientes.

Além da estreia, o filme será exibido também na Cufa Campo Grande, no dia 22 de março, às 10 horas. A exibição será seguida de uma roda de conversa com as integrantes da Associação das Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul, em uma ação voltada à comunidade do bairro São Conrado.



A rapper Serena, conhecida por seu trabalho como produtora cultural, atriz e artesã, que expõe a originalidade e a autoestima do povo de favela e originário, foi responsável pela composição original e também escreveu um poema autoral para o filme.

A identidade visual foi desenvolvida por Fernanda Calixto, enquanto a produção ficou a cargo de Ralfer Campagna. A trilha sonora e edição foram realizadas por Reginaldo Borges, com consultoria de áudio e trilha sonora de Hedra Rockenbach. O roteiro e consultoria de audiodescrição foram assinados por Cândida Abes e Léia Ferreira, e a interpretação em Libras ficou por conta de Karen Martins.



Jackeline Mourão, que também integra o elenco do curta, destaca que essa foi sua primeira produção audiovisual nesse formato. “Foi um desafio fazer essa intersecção da dança com o audiovisual, mas no fim acredito que o resultado foi muito bom. Estou super feliz com essa realização”, afirma a diretora.



O curta-metragem foi viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria Municipal de Secretaria Executiva de Cultura de Campo Grande (Secult), Prefeitura de Campo Grande, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-13-03-a-15-03/2824336



Para mais detalhes sobre o curta-metragem, acesse https://www.instagram.com/corre_filme .

