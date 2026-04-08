COVER UP leva clássicos do pop e rock ao Sesc Camillo Boni nesta sexta

O projeto Sexta no Sesc apresenta nesta sexta-feira (10/04) a banda COVER UP (CUP), com uma noite repleta de clássicos do pop e rock internacional no Sesc Camillo Boni, a partir das 18h. Conhecida pela energia contagiante, a banda promete animar o público com sucessos de várias gerações.

Formada em 2011, a COVER UP se destaca por shows dinâmicos, com repertório que inclui U2, Michael Jackson, A-ha, Roxette, The Killers, Coldplay, Bruno Mars e Red Hot Chili Peppers. Segundo a banda, a apresentação será “uma viagem no tempo, com clássicos dos anos 80, hits dos anos 90 e 2000, e sucessos contemporâneos”.

O quarteto é formado por Ricardo Tavares (voz & violão), Leca Harper (guitarra & voz), Gabriel Silva (baixo) e Guilherme Napa (bateria), garantindo shows vibrantes e adaptados ao público.

Além da música, o evento oferece cardápio especial com pratos selecionados, porções e bebidas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também