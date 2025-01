Cultura de MS lança edital para projetos com protagonismo de pessoas com deficiência

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lançou edital de chamamento para fortalecer a inclusão e valorizar o protagonismo de pessoas com deficiência âmbito cultura. A versão completa do edital pode ser acessada clicando aqui.

A iniciativa utiliza recursos da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc) e destinará um total de R$ 100 mil para premiar 20 projetos artístico-culturais. Os projetos selecionados receberão R$ 5.000 cada e devem contemplar, de maneira significativa, a participação e o protagonismo de pessoas com deficiência.

Podem se inscrever agentes culturais, artistas ou produtores, que se autodeclarem pessoas com deficiência ou que apresentem iniciativas que promovam esse protagonismo, desde que sejam nascidos ou residentes em Mato Grosso do Sul e comprovem atuação cultural no estado por pelo menos dois anos.

As propostas devem estar inseridas em uma das seguintes áreas: Artes Visuais, Artesanato, Audiovisual, Circo, Cultura Popular Tradicional, Cultura Urbana, Dança, Música, Teatro ou Literatura.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 9h do dia 30 de janeiro até as 18h do dia 13 de fevereiro de 2025 (horário de Brasília).

O processo de seleção será dividido em etapas, incluindo análise de mérito e habilitação, com previsão de divulgação do resultado final em 5 de maio de 2025. Os termos de premiação cultural serão assinados a partir do dia 6 de maio.

Cronograma do edital

Publicação e divulgação do edital: 28/01/2025

28/01/2025 Período de inscrições: 30/01/2025 a 13/02/2025

30/01/2025 a 13/02/2025 Homologação das inscrições: 18/02/2025

18/02/2025 Análise da Etapa de Seleção: 19/02/2025 a 07/03/2025

19/02/2025 a 07/03/2025 Divulgação do resultado preliminar: 12/03/2025

12/03/2025 Período de recursos: 13/03/2025 a 17/03/2025

13/03/2025 a 17/03/2025 Resultado final: 05/05/2025

