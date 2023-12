Curta-metragem "Águas" será lançado nesta quinta no Ponto Bar

O curta-metragem “Águas” será lançado nesta quinta-feira (14), às 19h, no Ponto Bar. A produção já foi contemplado no edital de concurso artístico, 1º Prêmio Ipê de Audiovisual promovido pela SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande).

O lançamento reunirá a equipe da produção Sul-mato-grossense, composta por profissionais majoritariamente pretos, e contará com um bate-papo com o diretor do filme, Raylson Chaves, e setlist com as DJs Marcela Deniz e Lady Afroo.

Através do afrofuturismo, o filme conta um trecho da história de Dona Janice, uma mulher negra, de 38 anos, mãe solo e doméstica desde os 12 anos. A personagem Janice foi criada através dos relatos da falta de água que o bairro de Dona Iara passava, sogra do diretor do curta-metragem Raylson.

A estética pensada para o filme, gravado na Cachoeira do Morro do Ernesto e também em uma residência no bairro Tiradentes, na Capital, não inclui roupas metálicas ou naves espaciais, como acreditam ser o afrofuturismo, mas sim o trabalho com o real e ao irreal, brincando com a imaginação do telespectador. Outra camada desta estética utilizada é a história sendo contada através da equipe preta que produz o filme.

“Porque o futuro é frequentemente narrado por um corpo branco, então o afrofuturismo precisa ser contado por nós e para nós. Talvez um sujeito branco não entenda os signos e símbolos que colocamos em cena, mas um corpo preto entende e sabe o lugar que os toca”, explicou Raylson.

Por meio da utilização destes elementos, o curta-metragem "Águas" desafia a linearidade do mundo de Janice, Jéssica e Ayo, que estão inseridos em suas tarefas cotidianas.

Foto: Leo Sales



Os profissionais que estão presentes no projeto são: Dona Janice - Thaís Umar; Jéssica - Livia Lopes; Ayo - Guilherme Godoy; Direção e Roteiro - Raylson Chaves; Direção de Fotografia - Albano Pimenta; Direção de Arte - Leo Sales; Produção Executiva - Raylson Chaves; Produção - Ralfer Campagna e Leo Sales; Assistente de Produção - Vânia de Moraes; Assistente de Fotografia - Ricardo Zanella; Continuísta - Eduarda Eugenia; Som e Mixagem - Vitor Zan; Figurino - Pele Preta; Assistente de Figurino - Thiago Viégas; Maquiagem - Marcela Deniz; Montagem - Raylson Chaves; Assistente de Montagem - Cainã Siqueira; Trilha Sonora - El Trio; Cartaz e Identidade Visual - Luciana Gonçalves; Assessoria de Imprensa e Social Media - Natalia Queiroz; Catering - Iara de Moraes, Valdecir Sales e Vânia de Moraes; Nutricionista - Sévila Santos; Distribuidora - Cura Filmes; Produtora - Orum; Apoio - Cabana das Bruxas e Morro do Ernesto; Incentivo - 1º Prêmio Ipê de Audiovisual, Sectur e Prefeitura de Campo Grande.

Para acompanhar as novidades do projeto, conheça o perfil do curta-metragem no Instagram.

Serviço

Lançamento curta-metragem “Águas”;

Quinta-feira (14);

Às 19h;

Ponto Bar - localizado na Rua Dr. Temistocles.

