Cultura

Curta-Metragem regional de ficção está com seleção aberta na Capital

Drama com suspense rural busca atores de todas as idades para filmagens na segunda quinzena de janeiro de 2026

29 dezembro 2025 - 16h40Taynara Menezes
A chamada de elenco contempla crianças, adultos e idosos,A chamada de elenco contempla crianças, adultos e idosos,   (Foto: Divulgação)

O curta-metragem de ficção “Amoitado” está com seleção de elenco aberta em Campo Grande (MS). O projeto aposta no gênero drama com elementos de suspense rural, com roteiro e direção de Tero Queiroz e direção assistente de Aly Freitas. As filmagens estão previstas para a segunda quinzena de janeiro de 2026.

Ambientada no meio rural, a história explora situações de tensão, conflito e deslocamento, revelando relações humanas marcadas por medo, orgulho, vingança e afeto. Por se tratar de uma narrativa conduzida majoritariamente em cenas noturnas, o projeto busca atores com disponibilidade e envolvimento emocional para dar vida a personagens densos e complexos.

A chamada de elenco contempla crianças, adultos e idosos, com perfis variados de gênero, etnia e faixa etária. Os papéis incluem um núcleo familiar e personagens ligados a um grupo de abigeatários, compondo diferentes camadas da trama. Descrições detalhadas de cada personagem estão disponíveis no formulário de inscrição.

O processo seletivo é voltado a pessoas que residam ou possam permanecer em Campo Grande durante o período de gravação. Para participar, é necessário preencher o formulário online e enviar o material solicitado pela produção. Os candidatos selecionados receberão posteriormente uma cena para gravação, de acordo com o perfil escolhido.

O curta “Amoitado” foi contemplado no Edital nº 022/2024 – Produção Audiovisual de Curta-Metragem, com financiamento integral de R$ 100 mil via Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), executada pelo Ministério da Cultura (MinC). Em Mato Grosso do Sul, a gestão do recurso é realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), vinculada à Secretaria Estadual de Cidadania e Cultura (Setesc).

 

