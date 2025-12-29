Curta-Metragem regional de ficção está com seleção aberta na Capital

O curta-metragem de ficção “Amoitado” está com seleção de elenco aberta em Campo Grande (MS). O projeto aposta no gênero drama com elementos de suspense rural, com roteiro e direção de Tero Queiroz e direção assistente de Aly Freitas. As filmagens estão previstas para a segunda quinzena de janeiro de 2026.

Ambientada no meio rural, a história explora situações de tensão, conflito e deslocamento, revelando relações humanas marcadas por medo, orgulho, vingança e afeto. Por se tratar de uma narrativa conduzida majoritariamente em cenas noturnas, o projeto busca atores com disponibilidade e envolvimento emocional para dar vida a personagens densos e complexos.

A chamada de elenco contempla crianças, adultos e idosos, com perfis variados de gênero, etnia e faixa etária. Os papéis incluem um núcleo familiar e personagens ligados a um grupo de abigeatários, compondo diferentes camadas da trama. Descrições detalhadas de cada personagem estão disponíveis no formulário de inscrição.

O processo seletivo é voltado a pessoas que residam ou possam permanecer em Campo Grande durante o período de gravação. Para participar, é necessário preencher o formulário online e enviar o material solicitado pela produção. Os candidatos selecionados receberão posteriormente uma cena para gravação, de acordo com o perfil escolhido.

O curta “Amoitado” foi contemplado no Edital nº 022/2024 – Produção Audiovisual de Curta-Metragem, com financiamento integral de R$ 100 mil via Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), executada pelo Ministério da Cultura (MinC). Em Mato Grosso do Sul, a gestão do recurso é realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), vinculada à Secretaria Estadual de Cidadania e Cultura (Setesc).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também