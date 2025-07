'Dancidades' irá acontecer entre os dias 11 e 24 de agosto; inscrições estão abertas

O projeto ´Dancidades: Dança e Cidadania´, criado pela Associação Arado Cultural, entrará na 5ª edição com oficinas e apresentações em Campo Grande e Dourados, entre os dias 11 e 24 de agosto.

A ação irá promover oficinas de formação e aperfeiçoamento para agentes culturais, especialmente os que atuam com as artes da cena, no Mato Grosso do Sul, como bailarinos, coreógrafos, diretores, arte educadores, gestores, produtores, entre outros, que necessitam de atualizações constantes a fim de melhor se prepararem para o mercado de trabalho.

“O momento é propício para ações de aprimoramento, principalmente em um tema que exige dos artistas um esforço outro para abrirem seus corpos-mentes para a multiplicidade de pessoas, aquelas que normalmente não são o foco da produção em artes, seja como artistas, seja como públicos”, destaca Renata Leoni, da Arado Cultural.

O projeto está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através da Fundação de Cultura de MS (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), Governo do Estado, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Ao todo, serão duas oficinas de 20 horas em cada cidade, uma para estudantes universitários e outra aberta ao público interessado (artistas amadores e profissionais, professores, estudantes, produtores e gestores atuantes no mercado de trabalho das artes cênicas, principalmente da dança, pessoas com e sem deficiência).

Em Campo Grande, a primeira turma será voltada para alunos de Licenciatura de Teatro e Dança da UEMS, entre os dias 11 e 14 de agosto. Já a segunda turma será voltada aos profissionais da cultura, com encontros no dia 15 de agosto das 18h às 21 horas e, nos dias 16 (sábado) e 17 (domingo), das 8h às 12 horas e, das 14h às 18 horas, na Casa de Cultura. Para cada turma serão disponibilizadas 30 vagas. Para se inscrever na oficina de Campo Grande é preciso preencher um formulário clicando aqui; as inscrições vão até 12 de agosto.

E no dia 15 de agosto, às 19 horas, haverá a apresentação do espetáculo de dança ´Desenho do Tempo´, com Marcos Mattos e Renata Leoni, aberta ao público, na Casa de Cultura.

Mais informações pelo Instagram em @aradocultural.

