De Dourados para o mundo: Brô MC's leva rap indígena de MS ao The Town

Diretamente da aldeia Jaguapiru, em Dourados, o grupo Brô MC’s representou sua cultura em uma apresentação, na tarde desta sexta-feira (12), no Palco Factory do The Town, em São Paulo, considerado um dos maiores festivais de música do país.

Eles são o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, o quarteto formado por Bruno, Charles, Kelvin e Clemerson carrega no som as raízes culturais de Mato Grosso do Sul e a força ancestral dos povos originários.

O show, marcado para 14h45 com transmissão ao vivo pelo Globoplay, uniu a batida urbana do hip-hop com a resistência e a valorização cultural indígena. “Levamos nossa aldeia para o mundo”, disseram os integrantes em entrevistas, resumindo o peso simbólico da apresentação.

O festival, realizado no Autódromo de Interlagos, segue até o dia 14 de setembro e reúne grandes atrações da música internacional. Nesta sexta, além do Brô MC’s, os Backstreet Boys são a atração mais esperada da noite.

A participação do grupo sul-mato-grossense dá visibilidade nacional à diversidade cultural do estado e reforça a importância das vozes indígenas no cenário artístico brasileiro.

