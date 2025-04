Dead Fish leva turnê comemorativa a Campo Grande no dia 3 de maio

A banda capixaba Dead Fish, que esteve no evento do Lollapalooza Brasil 2025, se apresenta em Campo Grande no próximo dia 3 de maio, no Blues Bar, como parte da turnê nacional “A Tour Definitiva”.

A série de shows celebra os 34 anos de carreira do grupo, referência no hardcore brasileiro, com apresentações em 34 cidades pelo país.

O evento contará com a abertura da banda local Bravo e Meio, que representa a nova geração da música autoral de Campo Grande, com letras críticas e sonoridade intensa.

O Dead Fish segue em destaque no cenário nacional, com recente participação no Lollapalooza Brasil 2025 e no festival Porão do Rock, onde dividiu o palco com nomes como Sepultura, CPM 22 e Stone Temple Pilots.

Os ingressos para o show em Campo Grande estão à venda por aqui.

