"Delinha: O Musical" abre venda de ingressos para apresentações em outubro

Os ingressos para "Delinha: O Musical" já estão disponíveis para compra. A peça que vai reviver da infância aos últimos dias da "Dama do Rasqueado" tem data e locais marcados. As apresentações serão entre 17 e 19 de outubro deste ano, no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

O musical apresenta a trajetória de Delinha desde a primeira infância, em Maracaju, até os seus últimos dias na Capital. Durante o espetáculo, os fãs terão a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Délio e Delinha, por meio da música e do teatro.

A concepção, criação e direção do musical é de Fernandes Ferreira e o texto dramático de Mauro Rocha Mathias. O evento é uma realização do Arrebol Cultural da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Serviço

Os valores variam entre R$ 75,00 (meia-entrada) e R$ 147 (inteira). Os ingressos podem ser adquiridos no site.

Até dia 5 de outubro, todos podem pagar meia-entrada. As sessões serão realizadas sempre a partir das 19h45, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

