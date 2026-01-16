Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Depois de prêmios, O Agente Secreto está em mais salas de cinema

Expectativa agora é pela indicação do longa ao Oscar

16 janeiro 2026 - 12h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Filme está sendo sendo exibido em diversos cinemas do paísFilme está sendo sendo exibido em diversos cinemas do país   (Leo Lara/Universo Produção)

A conquista de dois prêmios no Globo de Ouro, no último domingo (11), provocou a ampliação da presença de O Agente Secreto nas salas de cinemas do Brasil. O diretor Kleber Mendonça Filho comemorou a medida nas redes sociais. 

“O Agente Secreto está em 320 salas de cinema no Brasil desde essa quinta-feira [15], efeito direto dos dois Globos de Ouro. O filme voltou a fazer 20 mil espectadores por dia, estava fazendo cerca de 5 mil. 11ª semana em cartaz, 3º mês de lançamento. Vi vídeo do Cinema São Luiz em Fortaleza lotado ontem. Grato!”, disse ele.

O longa-metragem protagonizado por Wagner Moura estava em exibição em cerca de 137 salas. Mais de 1,2 milhão de espectadores já assistiram ao filme.

O Agente Secreto conquistou dois troféus do Globo de Ouro na semana passada, de Melhor Filme em Língua não Inglesa e de Melhor Ator de Drama, para Wagner Moura.

O filme está pré-indicado ao Oscar e nesta semana os votantes da Academia de Cinema de Hollywood escolhem as produções que vão competir pela estatueta. A expectativa é que O Agente Secreto entre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator.

A lista com os indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Fernando Maia/Riotur
Cultura
Esquenta de carnaval, feiras e teatro movimentam o fim de semana na Capital
Ministério quer proteger crianças e adolescentes no carnaval
Cultura
Ministério quer proteger crianças e adolescentes no carnaval
Bloco das Depravadas abrem a folia em Campo Grande
Cultura
Anota aí! Carnaval de rua começa dia 7 de fevereiro e termina no dia 21 na Capital
Produtora passeou pelo autódromo para saber as condições do local do evento
Cultura
Produtora da turnê do Guns N' Roses faz visita técnica a Campo Grande
Wagner Moura ainda de quebra ganhou como melhor ator
Cultura
'O Agente Secreto' faz história para o Brasil com dois prêmios no Globo de Ouro
Cuta 'Olhos Fechados'
Cultura
Mostra itinerante leva cinema a praças de Corumbá, Ladário e fronteira
Museu começa neste sábado com programação de graça
Cultura
Feiras, cultura e Museu do Videogame movimentam o fim de semana na Capital
O Pantanal é reconhecido como referência em turismo ecológico
Cultura
Pantanal está entre os destinos imperdíveis para 2026 na PlanetaEXO; confira lista
Filme foi estrelado por Wagner Moura
Cultura
O Agente Secreto ganha nos EUA prêmio de melhor filme estrangeiro
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal