Dia 16 começa o Festival On-Line da Melhor Idade

Na segunda-feira (16), começa o Festival On-Line da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul - Dança de Salão 2020. Casais de 20 municípios participarão da disputa virtual organizada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento precisou se adequar já que é direcionado a pessoas acima de 60 anos, um dos grupos mais suscetíveis às complicações do novo vírus.

Os vídeos com as apresentações para votação serão disponibilizados na página oficial da Fundação no Facebook e canal no YouTube.

Os municípios inscritos são Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Bataguassu, Caarapó, Camapuã, Dourados, Glória de Dourados, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Maracaju, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Selvíria, Sidrolândia, Três Lagoas e Vicentina.

“A Fundesporte teve de se reinventar nesse período tão complicado de pandemia em 2020 e não poderíamos, com todas as precauções, deixar de organizar um evento direcionado à população idosa, proporcionando qualidade de vida e bem-estar físico e psicológico”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

Segundo a gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel) da Fundesporte, Karina Pereira Quaini, os casais estão animados para a competição. “Sentimos que, tanto nas reuniões com os gestores esportivos de cada município, quanto por mensagens, eles estão se sentindo muito motivados e agradecidos por a Fundesporte lançar um evento, mesmo on-line, num momento de pandemia, pensando nas pessoas idosas.", disse.

O regulamento completo pode ser lido neste link.

