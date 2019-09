Dia da Paz acontece neste domingo com várias atrações culturais

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) apoia a realização do Dia da Paz neste domingo (22), das 8h às 12h, nos Altos da Afonso Pena, em Campo Grande. A ação idealizada pelo Círculo Universal da Paz terá diversas atrações culturais como shows musicais e danças. Segundo a presidente da FCMS, Mara Caseiro, o evento é de extrema relevância e deve ter um olhar diferenciado porque celebra a Paz e reúne diversas manifestações da arte.

Representante no Brasil do Círculo Universal da Paz, Delasnieve Daspet, agradeceu a parceria do governador Reinaldo Azambuja e do secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel, por meio da Fundação de Cultura, no evento que visa promover ações de Cultura da Paz. “O apoio do Governo do Estado e da Fundação tem sido de grande relevância para a realização do Dia da Paz. Com ações culturais, durante toda a manhã de domingo (22), nosso objetivo é proporcionar às pessoas, experiências edificantes e positivas, que conduzam à construção da tolerância e do convívio de todos”, disse Daspet.

Para Mara Caseiro, esse evento é de grande valor, haja vista a atual realidade de violência e de desamor na sociedade. “Vamos apoiar a implantação do Dia da Paz, pois é nosso desejo, bem como do governador, que a população em geral desfrute de atividades culturais, que promovam a paz e a harmonia entre as pessoas”, declarou.

ATRAÇÕES

Como atrações de música haverá as seguintes apresentações: Sexteto Instrumental da Orquestra Sinfônica Municipal; Orquestra Infantil Fundação Ueze Zahran; Coral Fundação Ueze Zahran; Ricardo Bergamo e Renato Mendes; DJ Renat Tulux, Camerata UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Maestro Marcelo Fernandes e Mestre Galvão.

De dança, irão se apresentar os seguintes grupos: Dança Circular; Dança Cigana; Hip Hop; Coral UFMS, Povos dos Terreiros; Mukambo Kandongo e Camalote.

