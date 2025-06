Dia de Santo Antônio terá programação especial em Campo Grande; confira

Saiba Mais Cultura Arraial na Praça do Rádio Clube começa nesta quinta e promete quatro dias de festa

Nesta sexta-feira (13), os campo-grandenses celebrarão o Dia de Santo Antônio, padroeiro da Capital, com uma programação especial promovida pela Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio.

A celebração começará cedo, às 6h30, com a bênção dos 17 mil bolos de pote preparados especialmente para a data. A entrega será realizada até as 13h, em formato drive-thru na Catedral.

Neste ano, três mil unidades contam com alianças no recheio — símbolo da fama de "santo casamenteiro" — sendo dois pares de ouro, representados por vouchers que poderão ser trocados posteriormente na secretaria da igreja.

A programação religiosa segue à noite com a tradicional procissão, que sairá às 18h da Catedral, localizada na Travessa Lydia Bais, rumo à Praça do Rádio Clube. Em seguida, às 19h, será celebrada uma missa solene presidida pelo arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Cultura Arraial na Praça do Rádio Clube começa nesta quinta e promete quatro dias de festa

Deixe seu Comentário

Leia Também