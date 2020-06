Dia dos namorados terá lives românticas de Lulu Santos, Nando Reis e outras

Na onda das lives, o bastidor virou o show e as casas dos músicos são os palcos possíveis no isolamento para conter o coronavírus. Daniel, Roupa Nova, Lulu Santos, Nando Reis, Anavitória, Duda Beat e Silva fazem transmissões no Dia dos Namorados nesta sexta-feira (12).

Confira a lista de lives com horário e onde assistir através dos links abaixo:

Jorge Vercillo - 17h - Link Daniel e Roupa Nova - 19h - Link Delacruz - 19h - Link Mahmundi (Em Casa com Sesc) - 19h - Link Nando Reis - 19h - Link Dorgival Dantas - 19h30 - Link Fulô de Mandacaru - 20h - Link Silva - 20h - Link Anavitória - 21h - Link Marcelo Jeneci - 21h - Link Lulu Santos - 21h30 - Link Teresa Cristina - 22h - Link Duda Beat - 23h - Link

Deixe seu Comentário

Leia Também