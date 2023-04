Dia dos Namorados terá show do cantor Daniel na Capital

São muitos shows em Campo Grande, e o cantor Daniel é mais uma atração confirmada para se apresentar na Capital este ano. Em clima de romance, ele irá se apresentar no Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. De um jeito diferente, o show contará com um jantar romântico e será no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês.

A apresentação foi confirmada pela Duts Entretenimento. Valores e data das vendas de ingressos não foram divulgadas.

Na Capital Sul-mato-grossense Daniel irá apresentar o novo show “40 anos celebra João Paulo e Daniel”, com sucessos que marcaram sua carreira.

Dono dos sucessos “Tricotei”, “Eu me amarrei”, “Só dá você na minha vida”, “Quando o coração se apaixona", “Declaração de Amor”, “Adoro Amar Você” e “Te Amo Cada Vez Mais”, e muito mais, o cantor se apresentou em Mato Grosso do Sul pela última vez no ano passado, durante o Festival de Inverno de Bonito. Agora será a vez do artista na Capital. Continue acompanhando no JD1 Notícias!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também