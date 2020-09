DJ Danilo Bachega comemora 25 anos de carreira com remix de Lulu Santos

Em comemoração aos seus 25 anos de carreira, o DJ Danilo Bachega lança na madrugada desta sexta-feira (11) um remix da musica do Lulu Santos – Apenas Mais Uma De Amor . Junto de Chicão Castro, Danilo fez a regravação da música durante a pandemia, mantendo as recomendações de distanciamento social.

“É como se fosse uma homenagem para todas as pessoas que fizeram parte da minha carreira nesses 25 anos de trajetória”, diz ele sobre a motivação que o levou a escolher essa música.

Ao JD1 Noticias ele ressaltou também que foi uma oportunidade muito grande fazer um remix de um artista como o Lulu Santos. Em menos de dois meses, a gravadora Universal Music e o próprio Lulu deram a autorização para ser feita essa versão.

Conversando com ele sobre a expectativa de comemoração deste aniversario de carreira, Danilo disse que “são 25 anos de carreira dedicados a fazer parte da historia musical deles. “Pra esse ano de 2020, tínhamos vários planos em mente, mas com a declaração da pandemia muita coisa teve que ser alterada, mas no fim, eu fiz algo muito maior que o planejado, não esperava por isso no meio de uma pandemia”, afirmou.

Para entrar no clima, Bachega fez do seu Instagram ( @danilobachega ) um verdadeiro correio elegante, onde encheu os stories de declarações de amor de seus seguidores.

A música estará disponível dia 11 de setembro em todas as plataformas digitais como o Deazer, Spotify e Itunes com o ritmo contagiante para embalar as histórias de apaixonados e fãs de Lulu Santos.

Para entrar em contato para contratações é através do número (67) 99142 2330 ou de sua rede social Instagram @danilobachega .

