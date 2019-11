Do gospel a MPB, Arte no Meu Bairro será no Tiradentes neste sábado

O Arte no Meu Bairro deste sábado (16) acontece no bairro Tiradentes, a partir das 17h, com atrações musicais que vão da MPB até a música gospel, com os músicos Ana Cabral, Andreia Rios e Lauro Sérgio. A festa acontece na Avenida José Nogueira Vieira com Rua San Martim, em frente ao Asilo São João Bosco.

Andreia Rios é paranaense da cidade de Campo Largo mas concentrou sua carreira artística como cantora em Campo Grande. Aqui ela moldou sua nova identidade artística com a faixa “Olha que Sacanagem”, uma das músicas que irá apresentar para o público do Tiradentes, junto a outras como “Menina Águia”. Ela também apresenta um repertório em homenagem aos hits como “Telefone Mudo”, “Barquinho” e “País Tropical”

Lauro Sérgio tem um repertório gospel e toca profissionalmente desde 1993. Ao longo da carreira, gravou um LP e mais de dez CDs, e no ano de 2015 lançou seu primeiro CD cantando sertanejo gospel.

Ana Cabral é a atração principal da noite e anima o público com repertório focado na MPB, que passeia pelo samba. Importante figura da cultura campo-grandense, Ana é também membro da Academia sul-mato-grossense de Letras.

Fã de Elis Regina, Angela Rô Rô, Gal Costa, Vander Lee, Belchior, Mercedes Sosa, Cássia Eller, ela promete um show animado, com repertório bem definido, o “A Verdade não Rima”, que apresenta uma identidade forte, marcada no teu jeito de cantar, de se movimentar no palco, nas cores da sua bandeira, no teor das letras e músicas escolhidas no repertório e cria um diálogo com o público que fala da importância e da representatividade da Mulher, do Negro, Índígena, LGBTQ, Migrantes, das minorias que estão em desvantagem social.

Sobre o Arte no Meu Bairro - O evento é decorrente do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cidadania, regido pelo Decreto nº 6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação da Sectur e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas no edital.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” credencia dezenas de artistas locais, nas modalidades “show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018, visando preencher o quantitativo de vagas remanescentes, necessárias para o desenvolvimento do Projeto. 1.1.1. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

O projeto é composto de 24 eventos musicais, que se iniciavam em agosto de 2019 até março de 2020, nas seis regiões de Campo Grande e nos Distritos Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza-se a auxiliar. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

Serviço – O Arte no Meu Bairro está localizado na Avenida José Nogueira Vieira com Rua San Martim, em frente ao Asilo São João Bosco.

