Do Mangue ao Picadeiro: Trupe pernambucana chega a Campo Grande

Direto de Recife (PE), a Trupe Circus, traz a Campo Grande a partir desta segunda-feira (16), o espetáculo Circo Science – do Mangue ao Picadeiro. As apresentações serão realizadas no anfiteatro da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com entrada gratuita e classificação de 10 anos. Já as atividades formativas ocorrem no Circo do Mato.

Inspirado na obra de Chico Science e nos 30 anos do Movimento Manguebeat, o espetáculo mistura circo contemporâneo, dança, música e manifesto social. A montagem mergulha no universo criativo e contestador do artista pernambucano, traçando paralelos entre as juventudes periféricas do Recife e de outras regiões do Brasil.

“O Manguebeat continua pulsando como força de resistência e criação. Ele representa exatamente o que somos: artistas periféricos que transformam dor e sonho em arte”, afirma o diretor do espetáculo, Ítalo Feitosa.

Para a artista circense Maria Karolyna, o público de Campo Grande pode esperar uma experiência intensa, que ultrapassa o entretenimento. “O público pode esperar uma experiência encantadora com números circenses de malabarismo, contorcionismo, acrobacias aéreas e de solo, coreografias, e os sons que saíram da periferia de Recife proporcionando ao público uma mistura de encantamento e reflexão. Acredito que o espetáculo vai além do entretenimento: ele reafirma nossas origens, potencializa as periferias do Recife, dá voz e vez ao protagonismo das mulheres, conecta ciência, cultura popular e arte de um jeito vivo e cheio de identidade”.

O projeto de circulação do espetáculo conta com o financiamento do MinC - Ministério da Cultura, e da Transpetro, via incentivo da Lei Rouanet, o que viabiliza essa primeira circulação nacional pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Agenda

- Segunda-feira (16), às 19h, aberta ao público geral.

- Terça-feira (17), às 9h, a Trupe se apresenta para escolas públicas, ONGs e projetos sociais.

- Quarta-feira (18) encerramento - Das 9h às 12h oficinas de formação: Lei Rouanet pela manhã e das 14h às 17h - Vivência em Circo com a Escola Pernambucana de Circo, espaço cultural do Circo do Mato.

As vagas dos cursos são gratuitas e limitadas, com reservas pelo WhatsApp: (67) 99912-1420.

