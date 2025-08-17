Domingo é dia de Vanessa da Mata no MS Ao Vivo e evento de stand up na Capital

O domingo (17) promete estar agitado para quem curte um dia de atrações culturais, principalmente porque Vanessa da Mata comandará o MS Ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas.
Mas para quem quer outras opções, além de um show, a cidade estará contando com um stand up de comédia, feira do Bosque da Paz e evento de gastronomia.
Se liga na agenda cultural separada pelo JD1 Notícias:
Vanessa da Mata – MS Ao Vivo – Show gratuito da cantora, com abertura de Kalélo. Será realizado no Parque das Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena, às 17h, com entrada gratuita.
After do MS Ao Vivo – Nini dy Castro e convidados, abertura com Flor de Pequi no Mirante Pub, a partir das 20h.
Emerson Ceará – “A Lenda está à Solta!” – Stand-up de humor ácido e histórias irreverentes. No Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225, às 18h, com entrada a partir de R$ 50.
3 anos Feira Bosque da Paz – Edição comemorativa com atrações e experiências. Na Praça Bosque da Paz, na Rua Kame Takaiassu, das 9h às 15h, com entrada gratuita.
Feira Cultural da Sagarana – Expositores de vários países e ação do Agosto Lilás. Na Praça Antônio Papi Neto, das 9h às 15h, com ntrada gratuita.
Feira do Oriente – Moda, gastronomia e artesanato oriental. No Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, a partir das 10h, com entrada gratuita.