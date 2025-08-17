Menu
Menu Busca domingo, 17 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Domingo é dia de Vanessa da Mata no MS Ao Vivo e evento de stand up na Capital

Além disso, há outras opções para curtir em família, como a Feira Bosque da Paz

17 agosto 2025 - 08h44Luiz Vinicius
Vanessa agita o domingo na cidadeVanessa agita o domingo na cidade   (Debra L Rothenberg/Getty Images)

O domingo (17) promete estar agitado para quem curte um dia de atrações culturais, principalmente porque Vanessa da Mata comandará o MS Ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas.

Mas para quem quer outras opções, além de um show, a cidade estará contando com um stand up de comédia, feira do Bosque da Paz e evento de gastronomia.

Se liga na agenda cultural separada pelo JD1 Notícias:

Vanessa da Mata – MS Ao Vivo – Show gratuito da cantora, com abertura de Kalélo. Será realizado no Parque das Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena, às 17h, com entrada gratuita.

After do MS Ao Vivo – Nini dy Castro e convidados, abertura com Flor de Pequi no Mirante Pub, a partir das 20h.

Emerson Ceará – “A Lenda está à Solta!” – Stand-up de humor ácido e histórias irreverentes. No Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225, às 18h, com entrada a partir de R$ 50.

3 anos Feira Bosque da Paz – Edição comemorativa com atrações e experiências. Na Praça Bosque da Paz, na Rua Kame Takaiassu, das 9h às 15h, com entrada gratuita.

Feira Cultural da Sagarana – Expositores de vários países e ação do Agosto Lilás. Na Praça Antônio Papi Neto, das 9h às 15h, com ntrada gratuita.

Feira do Oriente – Moda, gastronomia e artesanato oriental. No Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, a partir das 10h, com entrada gratuita.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Filme 'A Dama do Rasqueado' estreia em homenagem à cantora Delinha
Cultura
Filme 'A Dama do Rasqueado' estreia em homenagem à cantora Delinha
Mais Forte aos 40: Roberto Cunha alcança sucesso de números na pré-venda
Cultura
Mais Forte aos 40: Roberto Cunha alcança sucesso de números na pré-venda
Representantes musicais do evento
Cultura
É amante do rock? Campo Grande é palco do 1° Rock Fest nesta quinta-feira
Projeto leva espetáculo e oficina gratuitos a Campo Grande nesta sexta
Cultura
Projeto leva espetáculo e oficina gratuitos a Campo Grande nesta sexta
JD1TV: Lenda da "Bruxa da Sapolândia" ainda intriga e assombra memória da Capital
Cultura
JD1TV: Lenda da "Bruxa da Sapolândia" ainda intriga e assombra memória da Capital
Festival D'Água na Peneira celebra a primeira infância com arte e cultura na Capital
Cultura
Festival D'Água na Peneira celebra a primeira infância com arte e cultura na Capital
Concurso de cosplay na Parada Nerd
Cultura
Parada Nerd Pocket agita Campo Grande até domingo com entrada gratuita
Luiz Carlos trará banda Raça Negra a Campo Grande
Cultura
Show do Raça Negra em novembro na Capital terá "Praça do Samba" e convidados
JD1TV - A força da cultura japonesa em Campo Grande: tradição e legado
Cultura
JD1TV - A força da cultura japonesa em Campo Grande: tradição e legado
Marcos & Belutti
Cultura
Festival do Sobá começa nesta quarta-feira (6), com abertura de Marcos & Belutti

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão
Allan era natural de Amambai
Polícia
JD1TV: Criminoso de MS morre em confronto com a PM em Santa Catarina
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos